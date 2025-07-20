20 июля 2025

Из Екатеринбурга запустят рейсы на популярный российский курорт

Red Wings начнет выполнять прямые рейсы Екатеринбург - Геленджик
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты будут летать в Геленджик каждый понедельник и пятницу
Самолеты будут летать в Геленджик каждый понедельник и пятницу Фото:

Из Екатеринбурга в Геленджик (Краснодарский край) начнут летать самолеты авиакомпании Red Wings с 8 августа. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Red Wings открыла продажи на прямые рейсы в Геленджик. С 8 августа — из Екатеринбурга. Авиакомпания планирует выполнять рейсы на курорт из Екатеринбурга — каждый понедельник и пятницу», — говорится в сообщении.

Ранее о запуске прямых рейсов из столицы Урала до Геленджика объявили «Уральские авиалинии». Они начнут летать с 24 июля. Возвращение перелетов на курорт связано с возобновлением работы местного аэропорта после трехлетнего перерыва, который был вызван ограничением полетов в южной части России по причинам безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Екатеринбурга в Геленджик (Краснодарский край) начнут летать самолеты авиакомпании Red Wings с 8 августа. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «Red Wings открыла продажи на прямые рейсы в Геленджик. С 8 августа — из Екатеринбурга. Авиакомпания планирует выполнять рейсы на курорт из Екатеринбурга — каждый понедельник и пятницу», — говорится в сообщении. Ранее о запуске прямых рейсов из столицы Урала до Геленджика объявили «Уральские авиалинии». Они начнут летать с 24 июля. Возвращение перелетов на курорт связано с возобновлением работы местного аэропорта после трехлетнего перерыва, который был вызван ограничением полетов в южной части России по причинам безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...