Из Екатеринбурга запустят рейсы на популярный российский курорт

Из Екатеринбурга в Геленджик (Краснодарский край) начнут летать самолеты авиакомпании Red Wings с 8 августа. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Red Wings открыла продажи на прямые рейсы в Геленджик. С 8 августа — из Екатеринбурга. Авиакомпания планирует выполнять рейсы на курорт из Екатеринбурга — каждый понедельник и пятницу», — говорится в сообщении.
Ранее о запуске прямых рейсов из столицы Урала до Геленджика объявили «Уральские авиалинии». Они начнут летать с 24 июля. Возвращение перелетов на курорт связано с возобновлением работы местного аэропорта после трехлетнего перерыва, который был вызван ограничением полетов в южной части России по причинам безопасности.
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