Yle: самолет разведки США замечен вблизи границы с Россией

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США выполнил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии, приближаясь к границе с Россией. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.
«Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», — говорится в материале Yle.
Эти города находятся недалеко от российской границы. По информации Yle, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, пересек воздушное пространство Дании и Швеции, после чего направился к Финскому заливу и вошел в воздушное пространство Финляндии.
Россия регулярно выражает обеспокоенность по поводу увеличившейся активности НАТО вблизи своих западных границ. Власти РФ подчеркивают, что страна не представляет угрозы для других государств, однако она будет реагировать на любые действия, которые могут представлять угрозу для ее национальных интересов. В ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, президент Владимир Путин подчеркнул, что у России нет никаких планов на агрессию против стран НАТО, так как это не имеет смысла, напоминает RT.
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