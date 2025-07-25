В МИД РФ выразили готовность провести четвертый раунд переговоров с Украиной

Россия выразила готовность приступить к четвертому раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Исходим из целесообразности продолжения переговоров. Рассчитываем на четвертый раунд», — сказал Галузин «Известиям». По его словам, третий раунд не обещал быть легким. Он подчеркнул, что российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, выдвинула ряд инициатив, направленных на комплексное продвижение диалога. Речь идет о предложении создать три рабочие группы для ускорения переговорного процесса и более эффективного рассмотрения ключевых вопросов.
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 23 июля и длился около часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва не ожидала прорыва от третьего раунда переговоров.
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