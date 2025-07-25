Прорыв под Яблоновкой и атаки дронов: карта СВО на 25 июля

В ночь на 25 июля украинские военные предприняли попытку атаки по территории России. Атака украиснких БПЛА была отражена в восьми районах Ростовской области. Пострадало несоклько домовладений.
В свою очередь ВС РФ нанесли удар по штабу украинских военных в Херсоне, находящемся под контролем Киева. По информации врио главы региона Владимира Сальдо, в момент атаки в здании проходило совещание, в котором участвовали офицеры ВСУ и представители правоохранительных органов. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Взрывы на Украине
Взрывы слышали в трех регионах страны
В городе Балаклея Харьковской области, а также в Павлограде и Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщил telegram-канал «Два майора».
Российские военные ударили по штабу ВСУ
Также стало известно, что авиация ВС РФ ударила по штабу ВСУ в Херсоне на подконтрольной Киеву территории. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он отметил, что внутри проходило совещание офицеров украинской армии и представителей местной полиции, прибывших из Николаева. После атаки украинские военные пытались эвакуироваться на транспорте, однако техника также была уничтожена.
ВС РФ в Харькове применили новый боеприпас УМПБ-5
Украинские источники сообщили о первом применении российскими Военно-космическими силами нового универсального межвидового планирующего боеприпаса УМПБ-5 в ходе авиационного удара по Харькову. Об написал telegram-канала «Военкоры Русской весны».
Харьковская областная прокуратура сообщила, что цель была поражена двумя высокоточными авиационными боеприпасами УМПБ-5, выпущенными с фронтового бомбардировщика Су-34. По данным ведомства, новая модификация этих боеприпасов была запущена с расстояния около 100 километров.
Атака по регионам РФ
Белгородская область
Под обстрелами остаются Шебекино, Рождественка, Мокрая Орловка, Уразово, Дубровки, Леоновка, Кукуевка и Долгое. По данным telegram-каналов, в селе Двулучное дрон атаковал дом — ранена женщина. В Илек-Кошарах FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию, ранен работник.
Еще один мужчина пострадал при атаке на трактор у Новозахаровки. В селе Борки дрон атаковал легковую машину, ранен водитель.
Ростовская область
В ночь на 25 июля в восьми районах Ростовской области, среди которых Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Октябрьский сельский и Красносулинский районы, силы противовоздушной обороны успешно пресекли попытки атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
В селе Генеральское Родионово-Несветайского района и хуторе Малая Федоровка Красносулинского района вследствие падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание сухой травы. Оба очага возгорания были оперативно потушены.
Ситуация на участках фронта
Курское направление
По данным ГрВ «Север», ВСУ накапливают резервы на Теткинском и Глушковском направлениях для возможных новых атак. В Курской области украинский дрон атаковал грузовик у села Мокрушино — ранен водитель, передает telegram-канал «Два майора». В деревне Сухая (Рыльский район) обстрелян частный дом, погибла 85-летняя женщина.
Сумское направление
После освобождения Варачино ВС РФ отразили три контратаки ВСУ в районе сел Садки и Юнаковка. Информацию об этом передает «Два майора».
Константиновское направление
Штурмовые группы освободили Яблоновку и прорвали оборону ВСУ, ворвавшись в Александро-Калиново. По данным «Два майора», идет зачистка. Враг отступает, выход к Клебан-Быкскому водохранилищу близок.
Как отметил военкор Лисицын, российские военные теснят ВСУ в Щербиновке. Также бои идут в Александро-Шультино и Ступочках.
Покровское направление
Бои идут в Удачном, на подступах к Молодецкому. ВС РФ закрепились в Зверево, штурмуют Леонтовичи. Активные столкновения в Новоукраинке, Чунишино, Сухом Яре, сообщил военкор Лисицын в своем telegram-канале.
Южно-донецкое направление
ВС РФ выбивает противника из Зеленого Гая (ДНР), продвигаясь к Январскому и Малиевке, сообщил «Два майора». Также идут бои за Камышеваху и Темировку.
Запорожское направление
Российские войска штурмуют Плавни и подходят к Степногорску. ВСУ нанесли удар БПЛА по машине скорой помощи в Пологих — погиб водитель, ранены две медработницы, сообщают военкоры.
Херсонское направление
ВС РФ нанесли авиаудар по зданию МВД в Херсоне. В результате обстрелов ВСУ на левом берегу ранены семь мирных жителей, пишет «Два майора».
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