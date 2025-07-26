Президента Украины Владимира Зеленского западные страны не станут менять на другого политика, поскольку это может быть для них невыгодно — в противном случае он может «всех сдать». Об этом сообщил глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Коллективный Запад может заменить Зеленского на кого угодно, хоть на попугая или дрессированную обезьяну, если ему это будет выгодно, но это абсолютно ничего не меняет для украинцев. Дело в том, что сегодня именно Зеленский предлагает себя странам Запада в качестве дрессированной обезьяны», — заявил Медведчук в беседе с ТАСС.
Украинский политик добавил, что Зеленский занимает уступчивую позицию по отношению к западным странам и готов соглашаться на любые условия. По словам Медведчука, после событий в Овальном кабинете президент Украины стал более покладистым, а в отношениях с Евросоюзом и Великобританией сохранились коррупционные схемы на крупные суммы. Глава «Другой Украины» отметил, что Запад не заинтересован в смене Зеленского, потому что в случае отставки тот может раскрыть компрометирующую информацию.
Медведчук также подчеркнул, что если бы Зеленский был последовательным и честным политиком, он ушел бы в отставку еще в 2020 году, когда впервые возник коррупционный скандал вокруг дорожного строительства. Однако украинский лидер всеми силами удерживается у власти, что устраивает западных партнеров.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что шаги президента Украины Владимира Зеленского, направленные против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), способны поставить под угрозу дальнейшее предоставление финансовой поддержки Украине со стороны западных государств. По словам Меркуриса, такие действия Зеленского могут существенно осложнить убеждение западных политиков в необходимости продолжения финансирования Киева.
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