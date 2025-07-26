В МИД Венгрии ответили на вопрос о возможном начале поставок оружия Киеву

Венгрия остается единственной страной НАТО, не предоставлявшей Украине вооружение и не финансировавшей такие поставки, и не намерена менять свою позицию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не поставляла оружие Украине и не финансировала поставки вооружений. И мы точно не собираемся менять эту позицию», — подчеркнул глава венгерского МИД. Его слова передает РИА Новости.
Сийярто пояснил, что Будапешт с самого начала поддерживает мирное урегулирование конфликта и выступает против участия в военных инициативах. Венгрия считает невозможным одновременно призывать к миру и поставлять оружие в зону конфликта. По словам венгерского министра, последовательная политика страны основана на убеждении, что поддержка вооруженных поставок противоречит стремлению к скорейшему прекращению боевых действий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости воздействия со стороны германских властей на Венгрию в вопросе поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Глава украинского государства подчеркнул наличие определенных разногласий с официальным Будапештом и акцентировал внимание на важности единства позиций внутри Евросоюза.
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