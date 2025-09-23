Создатель «Масяни» Олег Куваев* стал фигурантом нового уголовного дела

Создатель «Масяни» стал фигурантом нового уголовного дела
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев (признан иноагентом), стал фигурантом нового уголовного дела по факту нарушения порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщает telegram-канал BAZA.

«Создатель „Масяни“ Олег Куваев* стал фигурантом нового уголовного дела — за нарушение порядка деятельности иноагента», — сообщил telegram-канал. По данным источника, 58-летний режиссер не предоставил в уполномоченный орган сведения, обязательные для лиц со статусом иноагента. В результате после двух административных протоколов против Куваева возбудили уголовное дело.

Куваев покинул Россию вскоре после получения статуса иностранного агента. Находясь за границей, он продолжал заниматься творчеством. В одной из новых серий «Масяни» правоохранительные органы усмотрели признаки публичных призывов к терроризму.

*Куваев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

