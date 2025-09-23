Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев (признан иноагентом), стал фигурантом нового уголовного дела по факту нарушения порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщает telegram-канал BAZA.
«Создатель „Масяни“ Олег Куваев* стал фигурантом нового уголовного дела — за нарушение порядка деятельности иноагента», — сообщил telegram-канал. По данным источника, 58-летний режиссер не предоставил в уполномоченный орган сведения, обязательные для лиц со статусом иноагента. В результате после двух административных протоколов против Куваева возбудили уголовное дело.
Куваев покинул Россию вскоре после получения статуса иностранного агента. Находясь за границей, он продолжал заниматься творчеством. В одной из новых серий «Масяни» правоохранительные органы усмотрели признаки публичных призывов к терроризму.
*Куваев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
