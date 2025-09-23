Белоусов обсудил проблемы безопасности с главнокомандующим армией Республики Никарагуа

Белоусов провел встречу с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Кастильо
Глава Минобороны России и главнокомандующий армией Никарагуа обсудили совместную работу
Глава Минобороны России и главнокомандующий армией Никарагуа обсудили совместную работу Фото:

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Республики Никарагуа генералом армии Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание обеспечению региональной безопасности.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Глава российского оборонного ведомства поздравил представителей делегации Никарагуа с 46-й годовщиной со дня основания вооруженных сил этой страны и с Днем независимости республики. Кроме того, Белоусов выразил признательность никарагуанской военной делегации за участие в совместных стратегических учениях «Запад-2025».

Кастильо, выступая от имени народа Республики Никарагуа и ее вооруженных сил, а также отдельно от сопрезидентов Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, выразил приветствие главе российского Министерства обороны. Кроме того, были переданы отдельные слова поддержки всем военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции.

Ранее стало известно, что ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области заключили договоренности о сотрудничестве с представителями Никарагуа. Стороны подписали пять документов. Также правительство Севастополя и Министерство иностранных дел Никарагуа пришли к соглашению о сотрудничестве в областях торговли, экономики, науки, технологии, а также в социально-гуманитарной сфере.

