ВС РФ ударили по складам и инфраструктуре ВСУ в 156 районах

За последние сутки российские военные нанесли удары по складам с боеприпасами, пунктам дислокации ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры в 156 различных районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией... артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований в 156 районах», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, в Минобороны отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты две авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось о потере учебного центра в Черниговской области. ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате которого получили ранения порядка 200 украинских военнослужащих.
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