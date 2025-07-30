ВС РФ ударили по складам и инфраструктуре ВСУ в 156 районах

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Военнослужащие России ударили по складам, пунктам дислокации и транспортной инфраструктуре ВСУ
Военнослужащие России ударили по складам, пунктам дислокации и транспортной инфраструктуре ВСУ Фото:

За последние сутки российские военные нанесли удары по складам с боеприпасами, пунктам дислокации ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры в 156 различных районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией... артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований в 156 районах», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, в Минобороны отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты две авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата. 

Ранее сообщалось о потере учебного центра в Черниговской области. ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате которого получили ранения порядка 200 украинских военнослужащих.

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За последние сутки российские военные нанесли удары по складам с боеприпасами, пунктам дислокации ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры в 156 различных районах. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией... артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований в 156 районах», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, в Минобороны отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты две авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата.  Ранее сообщалось о потере учебного центра в Черниговской области. ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате которого получили ранения порядка 200 украинских военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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