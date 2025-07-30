Украина потеряла учебный центр и 200 солдат в Черниговской области

Минобороны: Украина потеряла учебный центр и 200 солдат в Черниговской области
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ВС РФ ударили по учебному лагерю ВСУ
ВС РФ ударили по учебному лагерю ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли ракетный удар по лагерю учебного центра Вооруженных сил Украины в Черниговской области. В результате атаки погибли и получили ранения порядка 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами... по месту дислокации лагеря сухопутных войск ВСУ в районе н. п. Гончаровское Черниговской области. По координатам цели были нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями», — сказано в сообщении ведомства. Кроме того, там добавили, что потери противника составили около 200 военных.

Ранее ВС РФ осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. По информации Минобороны РФ были уничтожены объекты, связанные с производством ракетных вооружений. Для выполнения ударов применялись высокоточные дальнобойные средства поражения и ударные беспилотные аппараты. Все запланированные цели были успешно поражены.

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Российские военные нанесли ракетный удар по лагерю учебного центра Вооруженных сил Украины в Черниговской области. В результате атаки погибли и получили ранения порядка 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. «Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами... по месту дислокации лагеря сухопутных войск ВСУ в районе н. п. Гончаровское Черниговской области. По координатам цели были нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями», — сказано в сообщении ведомства. Кроме того, там добавили, что потери противника составили около 200 военных. Ранее ВС РФ осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. По информации Минобороны РФ были уничтожены объекты, связанные с производством ракетных вооружений. Для выполнения ударов применялись высокоточные дальнобойные средства поражения и ударные беспилотные аппараты. Все запланированные цели были успешно поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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