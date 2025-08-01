Военные аэродромы России серьезно обезопасят от дронов Украины

Военные аэродромы России будут оборудованы специальными укрытиями для защиты от атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Александр Максимцев.
«В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил Максимцев в интервью газете «Красная звезда». По словам генерала, строительство защитных сооружений на базах Воздушно-космических сил началось еще два года назад.
В начале июня ВСУ предприняли попытку атаки по российским военным ародромам в нескольких регионах страны, в том числе в Иркутской области. Неравнодушные пытались сбивать вылетающие аппараты камнями.
После этого президент Владимир Путин решил накрыть российские города новым «куполом» от атак ВСУ. На встрече с главой госкорпорации «Ростех» он уделил первостепенное внимание новейшим образцам противовоздушной обороны.
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