Чем известна сеть супермаркетов миллиардера из Forbes, расширяющаяся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируют открыть шестой магазин сети супермаркетов «Ярче», которая принадлежит экс-владельцу сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни», миллиардеру Денису Штенгелову. Кроме сети магазинов, ему принадлежит компания KDV Group, которая выпускает товары под брендами «Яшкино», «Кириешки», Calve и другими. Столицей Урала компания не ограничивается, супермаркеты есть в Нижнем Тагиле, Ревде, Первоуральске, Полевском, а также во многих уголках страны. URA.RU собрало все самое интересное о сети в одном материале.
Первые деньги начинающий бизнесмен и его бывшие однокурсники заработали в 1990-х, открыв склад, с него оптом продавали семечки пенсионерам. Впоследствии эти семечки продавали кондитерским фабрикам.
В 1997 году команда купила «Яшкинский пищекомбинат» и переименовала его в «Яшкино». К 2002 году компанию вновь переименовали — в KDV Group. Так постепенно холдинг начал расширяться, приобретая все новые и новые бренды. По данным на 15 апреля 2025-го, бизнесмен занимает 98 место в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние оценивается Forbes в 1,4 миллиарда долларов.
Сеть основана в Томске в 2012 году Штенгеловым. Она входит в KDV Group — «Кондитерский дом „Восток“» — (такие бренды, как «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Кириешки», «Ореховичи», «Балтимор», «Чипсоны» и другие), также принадлежащий Штенгелову.
«Ярче» позиционируется как федеральная сеть супермаркетов шаговой доступности. Покупателям там обещают всегда свежие продукты по выгодным ценам. В супермаркетах нет складов, именно поэтому товары повседневного спроса доставляют ежедневно.
Основной упор компания делает на развитие направления товаров собственных торговых марок (СТМ). В супермаркетах продают молочную продукцию, выпечку, кофе, сладости, снеки. Суммарно для сети выпускают товары более 15 производств.
По данным из открытых источников на 31 декабря 2024 года, чистая прибыль компании составила 4,2 миллиона рублей — прирост составил 75%. Выручка в 2024 году достигла 22,9 миллиона рублей (+16% за год).
Новый магазин в Екатеринбурге появится на ул. Ленина, 79А. В здании пока идут ремонтные работы.
