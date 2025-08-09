Силовики задержали похитителей 5 млн из отделения «Почты России» в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предполагаемые похитители были пойманы на следующий день после ограбления
Предполагаемые похитители были пойманы на следующий день после ограбления Фото:

Подозреваемые в краже пяти миллионов рублей из отделения «Почты России» в Москве задержаны. Об этом сообщили правоохранители. 

«Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы и хищении почти пяти млн рублей», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. 

Грабители во время нападения использовали пистолет. Все случилось около семи утра. В это время отделение еще было закрыто для посетителей. По предварительной информации, в нападении участвовали двое человек — мужчина и женщина. Оба были в масках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемые в краже пяти миллионов рублей из отделения «Почты России» в Москве задержаны. Об этом сообщили правоохранители.  «Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы и хищении почти пяти млн рублей», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.  Грабители во время нападения использовали пистолет. Все случилось около семи утра. В это время отделение еще было закрыто для посетителей. По предварительной информации, в нападении участвовали двое человек — мужчина и женщина. Оба были в масках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...