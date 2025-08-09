Силовики задержали похитителей 5 млн из отделения «Почты России» в Москве

Подозреваемые в краже пяти миллионов рублей из отделения «Почты России» в Москве задержаны. Об этом сообщили правоохранители.
«Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы и хищении почти пяти млн рублей», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.
Грабители во время нападения использовали пистолет. Все случилось около семи утра. В это время отделение еще было закрыто для посетителей. По предварительной информации, в нападении участвовали двое человек — мужчина и женщина. Оба были в масках.
