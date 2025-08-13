13 августа 2025

В Пермском крае назвали сферы с самым острым дефицитом кадров

В Пермском крае острый дефицит медицинских и фармацевтических кадров
В Пермском крае наиболее острая потребность в кадрах наблюдается в сферах здравоохранения, розничной торговли и промышленного производства. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, изучив рынок труда в июле. 

«Самый острый дефицит — в сфере здравоохранения: на одну вакансию здесь приходится всего 1,6 резюме при норме 4–7. Число предложений от работодателей не изменилось, а количество желающих устроиться выросло на 9%. При этом медианная зарплата в медицине и фармацевтике увеличилась на 2,9% и составила 56,5 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков платформы.

В розничной торговле ситуация схожая: конкуренция — 1,7 резюме на место. Вакансий стало на 10% меньше, а соискателей — на 7% больше. Средняя зарплата в отрасли — 46,6 тысяч рублей.

На производстве и в сервисном обслуживании на одну позицию претендуют 3,4 человека. Зарплаты здесь за месяц выросли на 9%, достигнув 89,2 тыс. рублей. Также не хватает рабочих: при росте вакансий на 11% медианная зарплата в этой сфере подскочила на 16% — до 94,7 тыс. рублей.

Меньше нормы (4,0) конкуренция в продажах и сельском хозяйстве, что говорит о возможных сложностях с наймом. Эксперты связывают кадровый дефицит с ростом экономики и увеличением числа вакансий, которые не успевают заполняться.

В июле 2025 года медианная зарплата в Пермском крае выросла до 66,9 тысячи рублей, а на рынке труда сохранялась умеренная конкуренция — 5,5 резюме на вакансию, что было выше, чем месяцем ранее. При этом число новых вакансий и активность соискателей также увеличивались, однако уже тогда эксперты предупреждали, что снижение конкуренции ниже отметки 4 свидетельствует о кадровом голоде, который сейчас фиксируется в ключевых отраслях региона.

