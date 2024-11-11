11 ноября 2024

В страдающем от цыган Коркино меценат восстановит школу и детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, куклы, пупсики
РМК поможет восстановить социальные объекты в Коркино Фото:

В Коркино Челябинской области приведут в порядок спортзал в школе и территорию детского сада. Помощь окажет Русская медная компания. Об этом рассказала депутат Государственной думы от региона Яна Лантратова.

«При поддержке РМК спортивный зал в школе №10, где дети не могли полноценно заниматься физкультурой из-за аварийного состояния, будет отремонтирован. В детском саду №18 займутся подъездными путями и обновлением детских площадок, которые не меняли с 60-х годов», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Парламентарий отметила, что проблемы в социальных учреждениях копились годами. По ее словам, о необходимости привести объекты в порядок заявили сами жители города.

Как ранее писало URA.RU, что Русская медная компания пообещала приобрести квартиру матери убитой в Коркино таксистки. Помочь с жильем производитель меди пообещал и пенсионерке, чей дом по ошибке спалили по время цыганских погромов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино Челябинской области приведут в порядок спортзал в школе и территорию детского сада. Помощь окажет Русская медная компания. Об этом рассказала депутат Государственной думы от региона Яна Лантратова. «При поддержке РМК спортивный зал в школе №10, где дети не могли полноценно заниматься физкультурой из-за аварийного состояния, будет отремонтирован. В детском саду №18 займутся подъездными путями и обновлением детских площадок, которые не меняли с 60-х годов», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что проблемы в социальных учреждениях копились годами. По ее словам, о необходимости привести объекты в порядок заявили сами жители города. Как ранее писало URA.RU, что Русская медная компания пообещала приобрести квартиру матери убитой в Коркино таксистки. Помочь с жильем производитель меди пообещал и пенсионерке, чей дом по ошибке спалили по время цыганских погромов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...