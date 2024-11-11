Общество ЖКХ и Городская среда В страдающем от цыган Коркино меценат восстановит школу и детский сад 12 ноября 2024 в 03:04 Размер текста - 17 + РМК поможет восстановить социальные объекты в Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Коркино Челябинской области приведут в порядок спортзал в школе и территорию детского сада. Помощь окажет Русская медная компания. Об этом рассказала депутат Государственной думы от региона Яна Лантратова. «При поддержке РМК спортивный зал в школе №10, где дети не могли полноценно заниматься физкультурой из-за аварийного состояния, будет отремонтирован. В детском саду №18 займутся подъездными путями и обновлением детских площадок, которые не меняли с 60-х годов», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что проблемы в социальных учреждениях копились годами. По ее словам, о необходимости привести объекты в порядок заявили сами жители города. Как ранее писало URA.RU, что Русская медная компания пообещала приобрести квартиру матери убитой в Коркино таксистки. Помочь с жильем производитель меди пообещал и пенсионерке, чей дом по ошибке спалили по время цыганских погромов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Коркино Челябинской области приведут в порядок спортзал в школе и территорию детского сада. Помощь окажет Русская медная компания. Об этом рассказала депутат Государственной думы от региона Яна Лантратова. «При поддержке РМК спортивный зал в школе №10, где дети не могли полноценно заниматься физкультурой из-за аварийного состояния, будет отремонтирован. В детском саду №18 займутся подъездными путями и обновлением детских площадок, которые не меняли с 60-х годов», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что проблемы в социальных учреждениях копились годами. По ее словам, о необходимости привести объекты в порядок заявили сами жители города. Как ранее писало URA.RU, что Русская медная компания пообещала приобрести квартиру матери убитой в Коркино таксистки. Помочь с жильем производитель меди пообещал и пенсионерке, чей дом по ошибке спалили по время цыганских погромов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям