На свердловской трассе в «ПАЗик» влетела фура, водитель автобуса в больнице. Фото

На Тюменском тракте столкнулись автобус и грузовик
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате аварии пострадал водитель автобуса (архивное фото)
В результате аварии пострадал водитель автобуса (архивное фото) Фото:

Около Богдановича (Свердловская область) в автобус «ПАЗ» влетел тягач Shacman. Водитель автобуса хотел развернуться через сплошную, но решил не уступать фуре. В итоге шофер «ПАЗа» был срочно доставлен в больницу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП водитель автобуса „ПАЗ“ с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Установлено, что автобус частный, осуществлял деятельность по перевозке рабочих, в момент ДТП был без пассажиров», — рассказали в ведомстве.

У 67-летнего водителя автобуса за 26 лет стажа накопилось 30 нарушений ПДД. За рулем фуры был 64-летний мужчина. Оба водителя были трезвы на момент аварии.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около Богдановича (Свердловская область) в автобус «ПАЗ» влетел тягач Shacman. Водитель автобуса хотел развернуться через сплошную, но решил не уступать фуре. В итоге шофер «ПАЗа» был срочно доставлен в больницу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП водитель автобуса „ПАЗ“ с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Установлено, что автобус частный, осуществлял деятельность по перевозке рабочих, в момент ДТП был без пассажиров», — рассказали в ведомстве. У 67-летнего водителя автобуса за 26 лет стажа накопилось 30 нарушений ПДД. За рулем фуры был 64-летний мужчина. Оба водителя были трезвы на момент аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...