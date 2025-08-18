Около Богдановича (Свердловская область) в автобус «ПАЗ» влетел тягач Shacman. Водитель автобуса хотел развернуться через сплошную, но решил не уступать фуре. В итоге шофер «ПАЗа» был срочно доставлен в больницу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП водитель автобуса „ПАЗ“ с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Установлено, что автобус частный, осуществлял деятельность по перевозке рабочих, в момент ДТП был без пассажиров», — рассказали в ведомстве.
У 67-летнего водителя автобуса за 26 лет стажа накопилось 30 нарушений ПДД. За рулем фуры был 64-летний мужчина. Оба водителя были трезвы на момент аварии.
