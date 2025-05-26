Обувщики из Магнитогорска оспорили взысканные с них 184 миллионов рублей

Магнитогорская обувная фабрика («МОФ», Челябинская область) оспорила взысканные с нее 184,36 млн рублей. Тем же решением суд признал взаимозависимыми лицами «МОФ» с компанией «Зебра» и Тучковской обувной фабрикой («ТОФ»).
«Принять кассационную жалобу ООО „Магнитогорская обувная фабрика“, возбудить производство по кассационной жалобе. Судебное заседание арбитражного суда назначить на 16 июня», — отмечено в определении Арбитражного суда Московского округа (имеется в распоряжении URA.RU).
Первоначально сотрудники МИФНС № 21 Московской области намеревались получить долги по налогу на прибыль, НДС, пене и штрафам с подмосковной «ТОФ». Задолженность накопилась за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Пока велось разбирательство, фирму заподозрили во взаимозависимости с другими предприятиями. Когда компания узнала о претензиях, она предприняла шаги по выводу активов. Сразу после этого имущество переписали на «Зебру», а затем — на магнитогорское предприятие. В мае 2023 года суд ввел на «ТОФ» конкурсное производство.
Иск налоговиков к «МОФ» Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил 4 декабря 2024 года. Наложив заранее обеспечительные меры на активы южноуральцев, суд взыскал задолженность. Не согласившись с решением, магнитогорцы подали апелляционную жалобу, но безуспешно. В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2025 года значительное место отведено доказательству связи компаний.
Установлено, что «ТОФ» выступает мажоритарным учредителем «Зебры». Миноритарии — Дмитрий Целых и Игорь Косых. Налоговики выяснили, что Целых экспортировал в Таджикистан оборудование для выпуска обуви. Декларантом значилась «МОФ», а получателем груза — «Исфара Саманд». Совместная фотография в интернете Целых с соучредителем «МОФ» Владимиром Волошком, данные об инвестициях в таджикское предприятие позволили связать их бизнес между собой.
Есть еще доказательства. Так, Дарья Зотова (Целых) — дочь Целых-старшего. Женщина является учредителем с 25-процентной долей в уставном капитале ООО «АДВ». Еще 25% с декабря 2022 года стали принадлежать Волошку, он же до октября 2024 года возглавлял фирму. С целым рядом фирм договоры от лица «МОФ» подписывал Александр Юмашев. При этом этот же человек был сотрудником «Зебры». Это позволило еще раз заключить, что «Зебра» и «МОФ» зависимы и управляются одними и теми же лицами. Компании использовали одни и те же торговые знаки, представительство «МОФ» в Москве расположилось по адресу, где раньше находилась «Зебра». Вместо себя последняя в Рузе предложила в качестве субарендатора «МОФ». Еще один факт: компании выходили в интернет с одного и того же IP-адреса, это делал Юмашев.
Перенаправление средств велось по инициативе «Зебры». Сначала контрагентов руководство фирмы попросило придержать платежи. Новым направлением для оплаты затем были указаны реквизиты «МОФ». Теперь правовую оценку установленной схемы предстоит дать кассационной инстанции.
Ранее при подготовке материалов URA.RU запрашивало комментарии сторон спора. Фирмы-ответчики по иску налоговиков сохранили молчание.
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