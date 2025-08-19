На окраине Екатеринбурга выстроилась четырехкилометровая пробка

Пробка выстроилась на выезде из Екатеринбурга (архивное фото)
На Тюменском тракте вечером 19 августа с 15-го по 19-й километр образовался затор из-за ремонта. Дорожники призывают водителей заранее планировать маршрут, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 с 15-го по 19-й километр в направлении Тюмени затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожными работами», — пояснили там.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скорость. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
