На окраине Екатеринбурга выстроилась четырехкилометровая пробка

Пробка выстроилась на выезде из Екатеринбурга (архивное фото)
Пробка выстроилась на выезде из Екатеринбурга (архивное фото)

На Тюменском тракте вечером 19 августа с 15-го по 19-й километр образовался затор из-за ремонта. Дорожники призывают водителей заранее планировать маршрут, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 с 15-го по 19-й километр в направлении Тюмени затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожными работами», — пояснили там.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скорость. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

