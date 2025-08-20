Посольство РФ в Киргизии участвует в спасении российской альпинистки Ноговицыной

Российское посольство в Киргизии активно участвует в решении ситуации с альпинисткой Натальей Ноговицыной, которая получила травму и не может самостоятельно спуститься с пика Победы. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве РФ.
«Мы вплотную занимаемся Ноговициной», — заявили в посольстве. Сообщение передает ТАСС.
Ранее одна из родственниц альпинистки Натальи Ноговициной, застрявшей на пике Победы, обратилась с просьбой о помощи. По ее словам, Наговицына находится на высоте примерно 7102 метра, у нее перелом ноги, а связь с ней отсутствует. В обращении отмечается, что пострадавшая не может самостоятельно передвигаться, и остается неизвестным, сколько у нее осталось продовольствия.
