Челябинского военного, у которого жена лишилась пальцев на руках, вернули с СВО

Мужчине предоставили отпуск с последующим увольнением
В Челябинской области с СВО вернули военнослужащего, у которого жена лишилась пальцев на обеих кистях рук. На иждивении мужчины также находится десятилетняя дочь, которая также требует постоянного внимания и заботы, сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. 

«Во время прохождения службы с супругой произошло несчастье: женщине ампутировали пальцы на обеих кистях рук. Бессрочная инвалидность первой группы и необходимость постоянного ухода превратили ее жизнь в серьезное испытание. Ситуация осложняется тем, что на иждивении военнослужащего находится десятилетняя дочь», — сообщила Сударенко в telegram-канале. 

Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. Он несколько раз обращался с рапортом об увольнении и пояснял, что других родственников, способных ухаживать за супругой и ребенком, у них нет. 

К решению проблемы подключилась Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Органы военного управления также не остались равнодушными и благодаря общему взаимодействию военнослужащему предоставили отпуск с последующим увольнением. «Буквально в этом месяце нам удалось оказать содействие в увольнении с военной службы еще троих военнослужащих, оказавшихся в не менее трудной жизненной ситуации», — рассказала Сударенко. 

Участника спецоперации Александра из Челябинска, у которого родилась тройня, ранее также отправили в отпуск с последующим увольнением. Александр находился в зоне СВО с сентября 2022 года, а супруга воспитывала их трехлетнюю дочь и двоих родных сестер.

