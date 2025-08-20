Украинский дизайнер назвал новый костюм Зеленского «талисманом удачи Украины»

Reuters: Зеленский пытался привлечь удачу на переговорах с Трампом
Анисимов назвал шлицу на спине костюма Зеленского «талисманом удачи»
Анисимов назвал шлицу на спине костюма Зеленского «талисманом удачи»

Украинский дизайнер Виктор Анисимов объяснил, что шлица на спине нового костюма президента Украины Владимира Зеленского делает его ближе к гражданской форме, нежели к военной, что может послужить "талисманом удачи Украины". Об этом пишет Reuters.

«Это наши надежды на мир <...> Мы добавили к этому костюму едва заметный элемент от гражданской одежды, это будет как талисман удачи», — поделился Анисимов с Reuters, комментируя процесс создания костюма. Дизайнер уточнил, что предпочтение более строгой одежде не является ответом на критику военного стиля одежды Зеленского.

18 августа в Белом доме прошли переговоры с участием глав США и Украины, а также европейских лидеров: на встрече президент США Дональд Трамп похвалил Зеленского за деловой костюм. На встрече лидеров США и Украины в феврале 2025 года, Трамп с иронией отмечал несоответствие Зеленского официальному стилю, на что тот отвечал, что наденет официальный костюм только после прекращения российско-украинского конфликта.

