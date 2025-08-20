Украинский дизайнер назвал новый костюм Зеленского «талисманом удачи Украины»

Украинский дизайнер Виктор Анисимов объяснил, что шлица на спине нового костюма президента Украины Владимира Зеленского делает его ближе к гражданской форме, нежели к военной, что может послужить "талисманом удачи Украины". Об этом пишет Reuters.
«Это наши надежды на мир <...> Мы добавили к этому костюму едва заметный элемент от гражданской одежды, это будет как талисман удачи», — поделился Анисимов с Reuters, комментируя процесс создания костюма. Дизайнер уточнил, что предпочтение более строгой одежде не является ответом на критику военного стиля одежды Зеленского.
18 августа в Белом доме прошли переговоры с участием глав США и Украины, а также европейских лидеров: на встрече президент США Дональд Трамп похвалил Зеленского за деловой костюм. На встрече лидеров США и Украины в феврале 2025 года, Трамп с иронией отмечал несоответствие Зеленского официальному стилю, на что тот отвечал, что наденет официальный костюм только после прекращения российско-украинского конфликта.
