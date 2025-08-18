Трамп не смог молчать из-за костюма Зеленского на встрече в Белом доме

Трамп похвалил Зеленского за костюм
новость из сюжетаВстреча Трампа и Зеленского в Белом доме
Президент США Дональда Трампа похвалил главу Украины Владимира Зеленского за костюм. Об этом он заявил во время встречи с лидером Украины в Белом доме.
«Вы прекрасно выглядите в этом костюме. Помню, прошлый раз вас ругали», — подчеркнул президент США.
Сейчас в Белом доме проходит встреча глав США и Украины. Чуть позже ожидаются переговоры с участием лидеров Европы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!