Трамп не смог молчать из-за костюма Зеленского на встрече в Белом доме

Трамп похвалил Зеленского за костюм
Трамп похвалил Зеленского за костюм Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональда Трампа похвалил главу Украины Владимира Зеленского за костюм. Об этом он заявил во время встречи с лидером Украины в Белом доме.

«Вы прекрасно выглядите в этом костюме. Помню, прошлый раз вас ругали», — подчеркнул президент США.

Сейчас в Белом доме проходит встреча глав США и Украины. Чуть позже ожидаются переговоры с участием лидеров Европы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.

