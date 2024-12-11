В Свердловской области создают закон для неудачников на школьных экзаменах

Людмила Бабушкина продвигает задумку очень активно Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские школьники, не сдавшие после девятого класса основной госэкзамен (ОГЭ) и не получившие аттестат, смогут поступить в учреждения профтехобразования и выбрать профессию. Пилотный проект спикера заксо Людмилы Бабушкиной и группы депутатов хотят закрепить в региональном законе. Это обсудят на заседании 20 декабря, сообщает управление информполитики парламента.

«У таких ребят есть шанс получить образование и не „остаться на улице“. Их приглашают в учреждения профтехобразования, где им помогут сдать экзамены и выбрать профессию. Проект особенно актуален в условиях дефицита кадров на предприятиях региона», — отметила Бабушкина.

По ее словам, в регионе более двух тысяч учеников девятого класса ежегодно не могут сдать ОГЭ с первого раза. Пересдать получается только половине из них.

Пилотный проект был запущен в 2024 году за счет средств областного бюджета. По данным регионального минобра, в конце декабря 145 молодых людей будут завершать обучение, 156 уже получили профессию. 44 из них уже работают на заводах Урала, в частности, оборонно-промышленного комплекса.

Идею Бабушкиной поддержали и в Госдуме Фото: Илья Московец © URA.RU

Проектом заинтересовались депутаты Госдумы. В конце октября к Бабушкиной обратилась в ходе рабочего визита в Екатеринбург первый зампред комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Она захотела изучить проект и предложить его на рассмотрение коллегам.

«В Свердловской области есть закон, который позволяет этих ребят брать в колледжи и проводить с ними обучение так, чтобы они сдали экзамены, получили профессию и состоялись как люди — граждане Российской Федерации. Я попросила Людмилу Валентиновну дать мне для изучения этот закон. Буду предлагать для рассмотрения этот закон на федеральном уровне», — писала тогда Буцкая в своем telegram-канале.