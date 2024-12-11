Спикер заксо Бабушкина добивается второго шанса для проваливших ОГЭ свердловчан

В Свердловской области создают закон для неудачников на школьных экзаменах
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург , бабушкина людмила
Людмила Бабушкина продвигает задумку очень активно Фото:

Свердловские школьники, не сдавшие после девятого класса основной госэкзамен (ОГЭ) и не получившие аттестат, смогут поступить в учреждения профтехобразования и выбрать профессию. Пилотный проект спикера заксо Людмилы Бабушкиной и группы депутатов хотят закрепить в региональном законе. Это обсудят на заседании 20 декабря, сообщает управление информполитики парламента.

«У таких ребят есть шанс получить образование и не „остаться на улице“. Их приглашают в учреждения профтехобразования, где им помогут сдать экзамены и выбрать профессию. Проект особенно актуален в условиях дефицита кадров на предприятиях региона», — отметила Бабушкина.

По ее словам, в регионе более двух тысяч учеников девятого класса ежегодно не могут сдать ОГЭ с первого раза. Пересдать получается только половине из них.

Пилотный проект был запущен в 2024 году за счет средств областного бюджета. По данным регионального минобра, в конце декабря 145 молодых людей будут завершать обучение, 156 уже получили профессию. 44 из них уже работают на заводах Урала, в частности, оборонно-промышленного комплекса.

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Идею Бабушкиной поддержали и в Госдуме
Фото:

Проектом заинтересовались депутаты Госдумы. В конце октября к Бабушкиной обратилась в ходе рабочего визита в Екатеринбург первый зампред комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Она захотела изучить проект и предложить его на рассмотрение коллегам.

«В Свердловской области есть закон, который позволяет этих ребят брать в колледжи и проводить с ними обучение так, чтобы они сдали экзамены, получили профессию и состоялись как люди — граждане Российской Федерации. Я попросила Людмилу Валентиновну дать мне для изучения этот закон. Буду предлагать для рассмотрения этот закон на федеральном уровне», — писала тогда Буцкая в своем telegram-канале.

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Свердловские школьники, не сдавшие после девятого класса основной госэкзамен (ОГЭ) и не получившие аттестат, смогут поступить в учреждения профтехобразования и выбрать профессию. Пилотный проект спикера заксо Людмилы Бабушкиной и группы депутатов хотят закрепить в региональном законе. Это обсудят на заседании 20 декабря, сообщает управление информполитики парламента. «У таких ребят есть шанс получить образование и не „остаться на улице“. Их приглашают в учреждения профтехобразования, где им помогут сдать экзамены и выбрать профессию. Проект особенно актуален в условиях дефицита кадров на предприятиях региона», — отметила Бабушкина. По ее словам, в регионе более двух тысяч учеников девятого класса ежегодно не могут сдать ОГЭ с первого раза. Пересдать получается только половине из них. Пилотный проект был запущен в 2024 году за счет средств областного бюджета. По данным регионального минобра, в конце декабря 145 молодых людей будут завершать обучение, 156 уже получили профессию. 44 из них уже работают на заводах Урала, в частности, оборонно-промышленного комплекса. Проектом заинтересовались депутаты Госдумы. В конце октября к Бабушкиной обратилась в ходе рабочего визита в Екатеринбург первый зампред комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Она захотела изучить проект и предложить его на рассмотрение коллегам. «В Свердловской области есть закон, который позволяет этих ребят брать в колледжи и проводить с ними обучение так, чтобы они сдали экзамены, получили профессию и состоялись как люди — граждане Российской Федерации. Я попросила Людмилу Валентиновну дать мне для изучения этот закон. Буду предлагать для рассмотрения этот закон на федеральном уровне», — писала тогда Буцкая в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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