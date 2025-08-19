Съезд топовых писателей в Екатеринбурге под угрозой срыва

В Екатеринбурге оказался под угрозой срыва книжный фестиваль «Красная строка», куда уже третий год подряд прилетают лучшие писатели. Первопричиной стала проблема безопасности, которую отметили силовики и не согласовали мероприятие. Об этом рассказал директор ивента Евгений Горенбург.
«Проблема безопасности — сколько бы ты этим не занимался, всегда мало. Пока наш фестиваль не согласован. ГУВД требует организации прохода на книжный фестиваль, который, по сути, ярмарка», — сказал Горенбург в эфире ОТВ.
Он пояснил, что команда фестиваля не была готова к подобным требованиям. «В плане безопасности — это самый травоядный фестиваль», — подчеркнул Горенбург.
Организаторы ивента URA.RU сообщили, что сейчас идет работа по согласованию мероприятия, которое запланировано на 22-24 августа. Они находятся в "плотном контакте с правоохранителями".
Книжный фестиваль в Екатеринбурге планируют провести в третий раз. На нем ждут писательницу с миллионными тиражами Асю Лавринович, вошедшего в мировой топ Евгения Водолазкина и автора «иронических детективов» Дарью Донцову. Подробнее о «Красной строке» — в афише URA.RU.
