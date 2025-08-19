Съезд топовых писателей в Екатеринбурге под угрозой срыва

В Екатеринбурге под угрозой срыва фестиваль «Красная строка»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мероприятии ждут писательницу Дарью Донцову
На мероприятии ждут писательницу Дарью Донцову Фото:

В Екатеринбурге оказался под угрозой срыва книжный фестиваль «Красная строка», куда уже третий год подряд прилетают лучшие писатели. Первопричиной стала проблема безопасности, которую отметили силовики и не согласовали мероприятие. Об этом рассказал директор ивента Евгений Горенбург.

«Проблема безопасности — сколько бы ты этим не занимался, всегда мало. Пока наш фестиваль не согласован. ГУВД требует организации прохода на книжный фестиваль, который, по сути, ярмарка», — сказал Горенбург в эфире ОТВ.

Он пояснил, что команда фестиваля не была готова к подобным требованиям. «В плане безопасности — это самый травоядный фестиваль», — подчеркнул Горенбург.

Организаторы ивента URA.RU сообщили, что сейчас идет работа по согласованию мероприятия, которое запланировано на 22-24 августа. Они находятся в "плотном контакте с правоохранителями".

Книжный фестиваль в Екатеринбурге планируют провести в третий раз. На нем ждут писательницу с миллионными тиражами Асю Лавринович, вошедшего в мировой топ Евгения Водолазкина и автора «иронических детективов» Дарью Донцову. Подробнее о «Красной строке» — в афише URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге оказался под угрозой срыва книжный фестиваль «Красная строка», куда уже третий год подряд прилетают лучшие писатели. Первопричиной стала проблема безопасности, которую отметили силовики и не согласовали мероприятие. Об этом рассказал директор ивента Евгений Горенбург. «Проблема безопасности — сколько бы ты этим не занимался, всегда мало. Пока наш фестиваль не согласован. ГУВД требует организации прохода на книжный фестиваль, который, по сути, ярмарка», — сказал Горенбург в эфире ОТВ. Он пояснил, что команда фестиваля не была готова к подобным требованиям. «В плане безопасности — это самый травоядный фестиваль», — подчеркнул Горенбург. Организаторы ивента URA.RU сообщили, что сейчас идет работа по согласованию мероприятия, которое запланировано на 22-24 августа. Они находятся в "плотном контакте с правоохранителями". Книжный фестиваль в Екатеринбурге планируют провести в третий раз. На нем ждут писательницу с миллионными тиражами Асю Лавринович, вошедшего в мировой топ Евгения Водолазкина и автора «иронических детективов» Дарью Донцову. Подробнее о «Красной строке» — в афише URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...