На поиски девочки вышли волонтеры и силовики (архивное фото)
В Екатеринбурге в районе Уралмаша 21 августа бесследно пропала девятилетняя Юлия Гостева. Искать ребенка вышли силовики и волонтеры, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Телосложение худощавое, зеленые глаза, светлые волосы», — пояснили там. На момент пропажи девочка была одета в джинсовую куртку, темно-синие джинсы, зеленую футболку и розовые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №15. Сообщить информацию о ребенке можно по телефону +7 (343) 356-42-15 или 112, 102.
