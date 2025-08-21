В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка. Фото

На поиски девочки вышли волонтеры и силовики (архивное фото)
На поиски девочки вышли волонтеры и силовики (архивное фото)

В Екатеринбурге в районе Уралмаша 21 августа бесследно пропала девятилетняя Юлия Гостева. Искать ребенка вышли силовики и волонтеры, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Телосложение худощавое, зеленые глаза, светлые волосы», — пояснили там. На момент пропажи девочка была одета в джинсовую куртку, темно-синие джинсы, зеленую футболку и розовые кроссовки.

Розыском пропавшей занимается отдел полиции №15. Сообщить информацию о ребенке можно по телефону +7 (343) 356-42-15 или 112, 102.

Фото:

