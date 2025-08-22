Бывший вице-мэр Дегтярска (Свердловская область) Виктор Солдатов получил 3,5 года в колонии строгого режима. Его, как главу города и еще одного заместителя, обвинили в участии во взятничестве. До ужесточения наказания Солдатову дали условный срок, сообщили в пресс-службе областных судов.
«Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции адвокатом осужденного, также прокурором подано апелляционное представление. Заслушав доводы, Свердловский областной суд изменил приговор, исключив явку с повинной из числа смягчающих наказание обстоятельств. Условное наказание было заменено на реальное. Ближайшие три года и шесть месяцев Солдатов проведет в колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.
Изначально суд также решил признать Виктора Солдатова виновным по ч. 4 ст.291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Он полностью признал свою вину. За это ему было назначено условное наказание на 3,5 года, которое ужесточили, со штрафом в 1,6 миллиона рублей. Также ему запретили занимать госдолжности на пять лет.
В конце 2024-го вместе с Солдатовым задержали экс-мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его другого заместителя Андрея Ильина. Кроме них, был задержан глава компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов. По версии следствия, последний выступил взяткодателем, а замы посредниками. Мамедов получил два года тюрьмы. Самого Пильникова суд приговорил к десяти годам колонии за взятку в особо крупном размере. Ильин отделался условным сроком за педеачу Пильникову более 890 тысяч рублей и автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей с марта по октябрь 2023-го и в апреле 2024 года.
