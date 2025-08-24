24 августа 2025

Крупная логистическая компания рискует отойти государству

Основатель группы «Волга-Днепр» объявил о передаче компании государству
Основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил своим сотрудникам о перспективах скорой передачи авиакомпании в пользу государства. Он это сделал во время празднования 35-летнего юбилея со дня основания ГК.

«Исайкин сообщил сотрудникам о вероятной передаче бизнеса государству. В ответ на просьбу одного из сотрудников прокомментировать слухи вокруг компании (про обыски и аудит — прим. URA.RU) он заявил, что группа представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», — на видео с торжества ссылается «Коммерсант». Ожидается, что вопрос решится до конца года.

Ранее аналогичная ситуация с переходом в государственную собственность произошла с аэропортом Домодедово — этот процесс сопровождался слухами о массовых увольнениях и снижении зарплат, которые были опровергнуты администрацией авиагавани. Тогда совладелец Внуково Виталий Ванцев проявлял интерес к инвестированию в Домодедово, отмечая, что стратегическое развитие таких активов требует участия профильных инвесторов.

