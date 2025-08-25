«Единая Россия» поможет ветеранам СВО построить бизнес в регионах РФ

В Алтайском крае и Новгородской области стартовал проект «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Инициатором выступила партия «Единая Россия». Новый образовательный курс поможет ветеранам СВО, которые желают реализовать себя в бизнесе, в открытии своего дела.
«Федеральная программа „СВОй бизнес“ очень актуальна для многих вернувшихся с фронта бойцов СВО и членов их семей, желающих открыть свое дело. Участников программы научат базовым основам ведения предпринимательства, помогут сформировать бизнес-идею и спланировать ее эффективность, познакомят с успешным опытом других предпринимателей», — заявил участник программы «Время Героев» Владимир Сайбель. Его слова приводит пресс-служба партии. Он отметил, что для многих военнослужащих это реальный шанс начать свой бизнес.
В рамках проекта участники смогут посетить лекции московских экспертов, познакомиться с опытом предпринимателей, получат практические навыки по финансовому и юридическому планированию. В Алтайском крае в проекте участвуют 27 человек, уточнил секретарь регионального отделения партии Александр Романенко. В Великом Новгороде обучение проходит более 20 участников на базе центра «Мой бизнес». Финальным этапом станет защита бизнес-планов перед экспертным жюри. Три лучших проекта получат гранты от Сбербанка по 100 тысяч рублей, а все выпускники — сертификаты о прохождении курса.
Программа реализуется совместно с «Опорой России» и Корпорацией МСП. Алтайский край стал уже 15-м регионом ее внедрения. До конца 2025 года планируется охватить более 40 субъектов РФ. Для дальнейшей поддержки выпускников создан федеральный чат для консультаций и обмена опытом.
