Собянин озвучил важную цифру о москвичах, участвующих в СВО

В зоне проведения специальной военной операции в настоящее время находятся порядка 90 тысяч жителей Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО", — передает слова Собянина "Комсомольская правда". Он добавил, что указанное число включает в себя как граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, так и тех, кто добровольно заключил контракт на прохождение военной службы. Отдельно отмечается, что значительную часть от общего количества составляют профессиональные военные.
