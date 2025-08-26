Вице-премьер Мантуров допустил неожиданный поворот в отношениях с США

Мантуров: возможно возобновление сотрудничества РФ и США в авиации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В каких форматах будет возобновлено сотрудничество неизвестно, заявил Мантуров
В каких форматах будет возобновлено сотрудничество неизвестно, заявил Мантуров Фото:

Возобновление сотрудничества США и РФ в авиации возможно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах — об этом пока говорить еще рано», — заявил Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Авиасообщение между Россией и США было прекращено в 2022 году по инициативе Вашингтона, после чего аналогичные меры приняла Москва. Переговоры о возобновлении перелетов ведутся, однако конкретных сроков пока не называют. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что авиасообщение может восстановиться до конца 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возобновление сотрудничества США и РФ в авиации возможно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах — об этом пока говорить еще рано», — заявил Мантуров. Его слова приводит ТАСС. Авиасообщение между Россией и США было прекращено в 2022 году по инициативе Вашингтона, после чего аналогичные меры приняла Москва. Переговоры о возобновлении перелетов ведутся, однако конкретных сроков пока не называют. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что авиасообщение может восстановиться до конца 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...