Вице-премьер Мантуров допустил неожиданный поворот в отношениях с США

Возобновление сотрудничества США и РФ в авиации возможно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах — об этом пока говорить еще рано», — заявил Мантуров. Его слова приводит ТАСС.
Авиасообщение между Россией и США было прекращено в 2022 году по инициативе Вашингтона, после чего аналогичные меры приняла Москва. Переговоры о возобновлении перелетов ведутся, однако конкретных сроков пока не называют. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что авиасообщение может восстановиться до конца 2025 года.
