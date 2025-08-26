Екатеринбургский продюсер сделал предложение Анфисе Чеховой в Париже. Фото

Телеведущая сказала «Да!»
Екатеринбургский продюсер и актер Александр Златопольский сделал предложение руки и сердца телеведущей Анфисе Чеховой в Париже. Недолго думая, она сказала «Да!». Радостным событием Анфиса поделилась в своем Telegram-канале.

«Сегодня в нашей жизни зарождается новая глава. К чему мы придем и как сложится наше совместное будущее, зависит только от нас. Мой милый Саша, я хочу быть твоей женой и проживать наше «Здесь и Сейчас» вместе, с огромной надеждой на самое счастливое будущее», — написала телеведущая.

Она рассказала, что их отношения не идеальны — есть над чем работать и в какую сторону меняться. «Но в этом и есть настоящая жизнь, когда, не травмируя друг друга, люди обтачиваются друг об друга, чтобы стать деталями слаженного механизма», — пояснила Чехова, подчеркнув, что влюбилась в Златопольского не с первого взгляда, а наоборот — «присматриваясь, прислушиваясь, чувствуя и наблюдая».

Златопольский родился в Екатеринбурге в 1981 году. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Сейчас проживает в Москве. На его счету в роли продюсера 11 фильмов, актером он отыграл в 52 картинах.

Чехова и Златопольский находятся в отношениях около года. Впервые телеведущая публично представила своего избранника в мае 2025 года. Пара рассказала, что познакомилась на одной из премий, которую вела Анфиса.

Фото: telegram-канал Анфисы Чеховой

