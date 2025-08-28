Бывший вице-губернатор Самарской области стал фигурантом нового уголовного дела

Бывшего вице-губернатора обвинили в хищении 3,8 млн рублей по новому делу
На следующей неделе суд приступит к рассмотрению этого уголовного дела
На следующей неделе суд приступит к рассмотрению этого уголовного дела Фото:

Экс-губернатор Самарской области Геннадий Гендин может быть причастен к хищению почти 4 миллионов рублей. Об этом сообщили силовики, рассказывая о новом уголовном деле в отношении Гендина. 

«Гендин похитил денежные средства на сумму 3 млн 840 тыс. 926 руб., которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА», — уточнили в правоохранительных органах для ТАСС.

На следующей неделе суд приступит к рассмотрению этого уголовного дела. Ранее Гендину уже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму около 100 млн рублей. Свою вину он не признает.

