08 апреля 2025

Чемпионы самбо подарили мэру Челябинска Лошкину именную куртку

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены поблагодарили главу города за поддержку
Спортсмены поблагодарили главу города за поддержку Фото:

Глава Челябинска Алексей Алексан Лошкин принял в мэрии делегацию Регионального центра спортивной подготовки по самбо. Ее руководитель Сергей Пруцков вручил памятный подарок главе города — именную куртку самбо. 

«Особым моментом встречи стало вручение памятного подарка главе города. Директор РЦСП Пруцков преподнес Лошкину именную куртку самбо как символ признательности за постоянную поддержку развития этого вида спорта в Челябинске. Встреча была посвящена недавнему триумфу на чемпионате России, где челябинская самбистка Таисия Киреева завоевала золотую медаль. В составе делегации присутствовали заслуженный тренер России Андрей Востриков, шестикратный чемпион мира и тренер РЦСП Альсим Черноскулов, начальник управления спортом Александр Ильиных, а также сама чемпионка РФ Киреева», — рассказали в региональном центре по самбо на своей странице в «ВКонтакте»

В ходе мероприятия мэр вручил благодарственные письма Таисии Киреевой и её наставнику Андрею Вострикову, отметив их выдающиеся достижения, упорный труд и преданность спорту. Глава города подчеркнул значимость таких результатов для развития спортивных традиций Челябинска и воспитания молодого поколения.

Челябинская школа самбо на протяжении многих лет демонстрирует высокие результаты на соревнованиях различного уровня, что подтверждает эффективность системы подготовки спортсменов и тренерского состава. 

В соцсетях ранее появилось видео тренировки мэра Лошкина в Академии единоборств. Приемы самбо на борцовском ковре он отрабатывал со своим тренером Дмитрием Семикиным. Как стало известно URA.RU, самбо Лошкин занимается еще со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД (бывшая школа милиции). Там самбо являлось базовой подготовкой для курсантов.

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Глава Челябинска Алексей Алексан Лошкин принял в мэрии делегацию Регионального центра спортивной подготовки по самбо. Ее руководитель Сергей Пруцков вручил памятный подарок главе города — именную куртку самбо.  «Особым моментом встречи стало вручение памятного подарка главе города. Директор РЦСП Пруцков преподнес Лошкину именную куртку самбо как символ признательности за постоянную поддержку развития этого вида спорта в Челябинске. Встреча была посвящена недавнему триумфу на чемпионате России, где челябинская самбистка Таисия Киреева завоевала золотую медаль. В составе делегации присутствовали заслуженный тренер России Андрей Востриков, шестикратный чемпион мира и тренер РЦСП Альсим Черноскулов, начальник управления спортом Александр Ильиных, а также сама чемпионка РФ Киреева», — рассказали в региональном центре по самбо на своей странице в «ВКонтакте» В ходе мероприятия мэр вручил благодарственные письма Таисии Киреевой и её наставнику Андрею Вострикову, отметив их выдающиеся достижения, упорный труд и преданность спорту. Глава города подчеркнул значимость таких результатов для развития спортивных традиций Челябинска и воспитания молодого поколения. Челябинская школа самбо на протяжении многих лет демонстрирует высокие результаты на соревнованиях различного уровня, что подтверждает эффективность системы подготовки спортсменов и тренерского состава.  В соцсетях ранее появилось видео тренировки мэра Лошкина в Академии единоборств. Приемы самбо на борцовском ковре он отрабатывал со своим тренером Дмитрием Семикиным. Как стало известно URA.RU, самбо Лошкин занимается еще со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД (бывшая школа милиции). Там самбо являлось базовой подготовкой для курсантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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