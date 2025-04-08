Чемпионы самбо подарили мэру Челябинска Лошкину именную куртку

Глава Челябинска Алексей Алексан Лошкин принял в мэрии делегацию Регионального центра спортивной подготовки по самбо. Ее руководитель Сергей Пруцков вручил памятный подарок главе города — именную куртку самбо.
«Особым моментом встречи стало вручение памятного подарка главе города. Директор РЦСП Пруцков преподнес Лошкину именную куртку самбо как символ признательности за постоянную поддержку развития этого вида спорта в Челябинске. Встреча была посвящена недавнему триумфу на чемпионате России, где челябинская самбистка Таисия Киреева завоевала золотую медаль. В составе делегации присутствовали заслуженный тренер России Андрей Востриков, шестикратный чемпион мира и тренер РЦСП Альсим Черноскулов, начальник управления спортом Александр Ильиных, а также сама чемпионка РФ Киреева», — рассказали в региональном центре по самбо на своей странице в «ВКонтакте»
В ходе мероприятия мэр вручил благодарственные письма Таисии Киреевой и её наставнику Андрею Вострикову, отметив их выдающиеся достижения, упорный труд и преданность спорту. Глава города подчеркнул значимость таких результатов для развития спортивных традиций Челябинска и воспитания молодого поколения.
Челябинская школа самбо на протяжении многих лет демонстрирует высокие результаты на соревнованиях различного уровня, что подтверждает эффективность системы подготовки спортсменов и тренерского состава.
В соцсетях ранее появилось видео тренировки мэра Лошкина в Академии единоборств. Приемы самбо на борцовском ковре он отрабатывал со своим тренером Дмитрием Семикиным. Как стало известно URA.RU, самбо Лошкин занимается еще со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД (бывшая школа милиции). Там самбо являлось базовой подготовкой для курсантов.
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