Патриарх Кирилл назвал крестные ходы свидетельством глубокой веры россиян

Проведение крестных ходов является доказательством глубокой и крепкой веры россиян. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Крестные ходы свидетельствуют о глубокой и крепкой вере наших людей», — заявил Патриарх. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что издревле в шествиях участвовали семьями, а также провел сравнение с малой Церковью. По его словам если она ослабевает, то и с большой будут проблемы.
Крестный ход прошел в Москве 7 сентября 2025 года. Тогда тысячи верующих собрались у храма Христа Спасителя, чтобы пройти по историческому маршруту до Новодевичьего монастыря. Возрождение этой традиции подчеркивает роль подобных шествий в духовной жизни общества, а патриарх Кирилл лично возглавил мероприятие.
