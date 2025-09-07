Патриарх Кирилл назвал крестные ходы свидетельством глубокой веры россиян

Издревле в шествиях участвовали семьями, заявил Патриарх Московский и всея Руси
Издревле в шествиях участвовали семьями, заявил Патриарх Московский и всея Руси
новость из сюжета
В Москве 20 тысяч верующих возродили традиции, выйдя на крестный ход

Проведение крестных ходов является доказательством глубокой и крепкой веры россиян. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Крестные ходы свидетельствуют о глубокой и крепкой вере наших людей», — заявил Патриарх. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что издревле в шествиях участвовали семьями, а также провел сравнение с малой Церковью. По его словам если она ослабевает, то и с большой будут проблемы.

Крестный ход прошел в Москве 7 сентября 2025 года. Тогда тысячи верующих собрались у храма Христа Спасителя, чтобы пройти по историческому маршруту до Новодевичьего монастыря. Возрождение этой традиции подчеркивает роль подобных шествий в духовной жизни общества, а патриарх Кирилл лично возглавил мероприятие.

