В школах Челябинской области начали вводить карантин по ОРВИ

В школах Челябинской области начали закрывать классы на карантин из-за стремительного распространения ОРВИ. Одной из первых меры приняло образовательное учреждение в селе Долгодеревенское.
«Уважаемые родители, наш класс с завтрашнего дня на карантине! Дистант», — передает сообщение из родительского чата ИА «Первое областное».
Восьмой класс переведен на дистанционное обучение на семь дней после того, как заболели 12 из 35 учеников. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в России зафиксирован рост случаев ОРВИ на 64%, особенно среди школьников.
