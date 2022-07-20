20 июля 2022

Сквер в центре Челябинска оснастили видеокамерами и WI-FI

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, контроль, большой брат
Шесть видеокамер обеспечивают безопасность Фото:

В сквере на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта в Челябинске появились видеонаблюдение и две точки WI-FI-доступа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Шесть видеокамер обеспечивают мониторинг обстановки и помогают поддерживать общественный порядок в месте отдыха. Умные устройства вандалоустойчивы, они круглосуточно наблюдают за событиями независимо от погодных условий», — пояснили в мэрии.

В сквере публичный интернет раздают сразу две точки Wi-Fi-доступа. Для этого всего лишь нужно авторизоваться в сети.

Сквер был реконструирован в прошлом году в рамках реализации инициативного проекта. В зоне отдыха провели работы по озеленению территории и сохранили деревья. На территории появились спортивные и детские площадки с травмобезопасным покрытием, дорожки из плитки, также были установлены скамейки, лавочки и качели с навесом.

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В сквере на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта в Челябинске появились видеонаблюдение и две точки WI-FI-доступа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска. «Шесть видеокамер обеспечивают мониторинг обстановки и помогают поддерживать общественный порядок в месте отдыха. Умные устройства вандалоустойчивы, они круглосуточно наблюдают за событиями независимо от погодных условий», — пояснили в мэрии. В сквере публичный интернет раздают сразу две точки Wi-Fi-доступа. Для этого всего лишь нужно авторизоваться в сети. Сквер был реконструирован в прошлом году в рамках реализации инициативного проекта. В зоне отдыха провели работы по озеленению территории и сохранили деревья. На территории появились спортивные и детские площадки с травмобезопасным покрытием, дорожки из плитки, также были установлены скамейки, лавочки и качели с навесом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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