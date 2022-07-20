Сквер в центре Челябинска оснастили видеокамерами и WI-FI

Шесть видеокамер обеспечивают безопасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сквере на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта в Челябинске появились видеонаблюдение и две точки WI-FI-доступа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Шесть видеокамер обеспечивают мониторинг обстановки и помогают поддерживать общественный порядок в месте отдыха. Умные устройства вандалоустойчивы, они круглосуточно наблюдают за событиями независимо от погодных условий», — пояснили в мэрии.

В сквере публичный интернет раздают сразу две точки Wi-Fi-доступа. Для этого всего лишь нужно авторизоваться в сети.

Сквер был реконструирован в прошлом году в рамках реализации инициативного проекта. В зоне отдыха провели работы по озеленению территории и сохранили деревья. На территории появились спортивные и детские площадки с травмобезопасным покрытием, дорожки из плитки, также были установлены скамейки, лавочки и качели с навесом.