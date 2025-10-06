ЮАР случайно разрешила полет санкционного российского самолета

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) предоставили разрешение на полеты российской авиакомпании «Абакан Эир», которая с прошлого года находится под американскими санкциями. Об этом сообщили местные издания. В южноафриканском правительстве отметили, что не были осведомлены о включении перевозчика в санкционный список.
Как заявляло Rapport, 2 октября самолет Ил-76, эксплуатируемый «Абакан Эир», доставил груз в аэропорт Апингтона, расположенный в Северо-Капской провинции. Воздушное судно прибыло из Танзании, после чего совершило дозаправку в аэропорту Лансерия рядом с Йоханнесбургом и отбыло в Сомали.
По данным издания, «Абакан Эир» также фигурирует в перечне компаний-должников из-за неоплаты авиационных сервисов, в том числе и топлива. Информация с ее веб-сайта указывает, что перед отправлением в Южную Африку грузовой самолет какое-то время находился в Иране.
Официальный представитель министерства транспорта ЮАР Коллен Мсиби рассказал Bloomberg, что его ведомство выдало «Абакан Эйр» разрешение иностранного эксплуатанта 23 сентября. Этот документ разрешает перевозку генеральных грузов, гражданских вертолетов и пилотажных самолетов. Мсиби заявил, что ни одно государство не уведомило Южную Африку о санкциях в отношении этого перевозчика.
На интернет-портале Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) содержится информация о том, что «Абакан Эир» подвергнута санкциям. Эта авиакомпания была добавлена в санкционный список в декабре прошлого года. Россия считает санкции незаконными.
Ранее совет Евросоюза продлил на год действие санкций против России, мотивируя это решение так называемой «гибридной активностью» Москвы. Ограничения, введенные в октябре прошлого года, будут действовать до 9 октября 2026 года, передает «Царьград». Меры затрагивают 47 физических лиц и 15 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС.
