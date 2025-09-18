РБК: на финансовом рынке сложилась предкризисная ситуация

Банки России предупреждают о предкризисной ситуации на финансовом рынке из-за новых правил борьбы со спамом и телефонным мошенничеством, вступивших в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в письме НСФР, направленном председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину.
«На финансовом рынке сложилась фактически предкризисная ситуация, связанная с угрозой практически полной парализации информационного взаимодействия финансовых организаций всех видов», — говорится в письме НСФР, текст которого передает РБК. По данным НСФР, около 30% звонков банков клиентам сейчас блокируются.
В документе отмечается, что новая законодательная норма, призванная защитить граждан от спама и фишинга, привела к массовой блокировке звонков, в том числе важных для клиентов — например, при подтверждении подозрительных операций или оповещении о просрочках по кредитам. Представитель Банка России пояснил, что, по мнению ЦБ, по действующему законодательству уведомления клиентов банками не должны блокироваться операторами связи.
С 1 сентября 2025 года кредитные организации смогут массово обзванивать клиентов исключительно при наличии предварительного согласия последних. В то же время пользователи смогут отказаться от подобных звонков, воспользовавшись личным кабинетом на сайте своего мобильного оператора либо соответствующим приложением.
