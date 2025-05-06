В Пермском крае птицефабрика за отказ пустить инспектора получила штраф

Мировой судья Кунгурского судебного района признал АО «Птицефабрика „Комсомольская“ виновным в совершении административного правонарушения. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Мировой судья судебного участка № 5 Кунгурского судебного района Пермского края 29 апреля 2025 признал АО „Птицефабрика „Комсомольская“ виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа. Административное производство было возбуждено в феврале 2025 года“, — сообщается на сайте ведомства.
В феврале 2025 года на фабрике должен был пройти инспекционный визит. Директор птицефабрики отказал в его проведении, чем воспрепятствовал законной деятельности должностного лица.
Ранее URA.RU сообщало, что в продукции птицефабрики «Комсомольская», расположенной в Кунгурском районе Пермского края, обнаружено лекарство для птиц, которого там не должно было быть. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
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