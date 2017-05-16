Бывший мэр Ханты-Мансийска сбежал из города

23:40 16 мая 2017 0

Андрей Букаринов собрал чемоданы и улетел из Ханты-Мансийска Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В административном центре югорской автономии ликвидируется одно из крупнейших предприятий, прежде имевшее статус градообразующего. Его руководитель, экс-глава Ханты-Мансийска Андрей Букаринов, покинул город, и скрылся в неизвестном направлении. Очередь кредиторов сплошь состоит из бывших партнеров по бизнесу, так и не сумевших найти общий язык со строителем из-за ошибочных решений и финансового кризиса в отрасли. Одна из «золотых жил» теневой экономики региона в скором времени прекратит свое существование.

Старейшее предприятие Ханты-Мансийска в скором времени перестанет существовать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

24 мая Арбитражный суд ХМАО-Югры рассмотрит дело о банкротстве ООО «Ханты-Мансийское строительное управление» («ХМСУ»), компании, до недавнего времени возглавляемой экс-мэром столицы округа Андреем Букариновым. «ХМСУ» задолжало своим контрагентам более 200 млн рублей. Согласно картотеке дел Арбитража, только автору иска о банкротстве, ООО «Сибтранк», строители должны вернуть свыше 37 млн рублей. По данным заявителя, компания, находившаяся под управлением Букаринова, не расплатилась по счетам в установленное время, и на сегодняшний день не имеет достаточных средств для погашения долга.

Ранее на предприятии была введена процедура наблюдения. Временным арбитражным управляющим назначен Георгий Завадовский. В перечне кредиторов «ХМСУ»: правительственный фонд Югры «Жилище», московская фирма «Финанс инжиниринг груп», ООО «Ханты-Мансийская инвестиционно-строительная компания» и «КОНТЕНТ-А», ЗАО «Магистральнефтеоргсинтез», физические лица: Щукина Элина Васильевна, Юмашева Надежда Григорьевна, Мичкина Наталья Владимировна, Скребков Олег Леонидович, а также Чемезов Игорь Леонидович. Последний является младшим братом крупного бизнесмена из Тюмени, депутата областной Думы Олега Чемезова.

Многие из кредиторов прямо или опосредованно связаны с тюменскими политическими и бизнес элитами.

По данным источников «URA.RU» в строительной отрасли Тюменской области и Югры, «ХМСУ» являлось одним из ключевых звеньев в системе теневой экономики округа.

Работу структуры курировали люди, близкие к Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (расположен в Тюмени), и одному из его совладельцев, известному в регионе лоббисту Владимиру Калашникову.

По версии инсайдеров, Букаринов в свой «золотой век» успел правильно поделить наиболее перспективные земельные участки в Ханты-Мансийске Фото: Журнал «ИТОГИ»

«ХМСУ» в докризисные годы выполняло функции «прокладки» между фондом «Жилище», располагающим правительственными гарантиями и кредитными линиями, и подрядчиками. Все финансы проходили через счета этой компании, и затем распределялись между контрагентами, заявившимися на конкурсы по строительным объектам согласно договоренностям. Калашников, как предполагают инсайдеры, контролировал деятельность «ХМСУ» через одного из учредителей — Эдуарда Айвазяна, с которым его связывали некоторые проекты в Омске.

Андрей Букаринов был интересен тюменцам своими обширными связями в региональном управлении капитального строительства (экс-мэр в прошлом занимал в УКСе пост руководителя). Источники считают, что несколько перспективных земельных участков в Ханты-Мансийске за этот период жизни Букаринова оказались оформлены на близких к нему людей. Причиной конфликта между гендиректором «ХМСУ» и владельцами компании из Тюмени могли послужить два жилых многоэтажных дома, расположенные на одном из таких земельных наделов — территории вблизи перекрестка улиц Энгельса и Комсомольской. Согласно неофициальным данным, объекты были построены с нарушениями и закрывают друг другу фасады. Люди, купившие квартиры в новостройках, получили вид из окна прямо в стену.

После публичного скандала и пары сгоревших при странных обстоятельствах автомобилей ОАО «Ханты-Мансийское строительное управление» было объявлено банкротом, и на его месте появилось ООО «ХМСУ». При этом договоренности с инвесторами и партнерами были сорваны.

Последней попыткой Андрея Букаринова поправить дела стало его несогласованное с правительством ХМАО выдвижение на праймериз «Единой России» в Тюменскую областную Думу против действующего депутата Сергея Козлова. Столкнувшись в борьбе, оба единоросса потерпели поражение. В результате, мандат получил технический кандидат Алексей Аносов, устроивший в апреле неслыханный для областного парламента скандал.

На сегодняшний день Андрей Букаринов полностью отстранен от дел в «ХМСУ». За переделку возведенных с нарушениями объектов взялся фонд «Жилище», также переживающий управленческий и финансовый кризисы (организация только банкам должна более 3 млрд рублей).

Бывший мэр Ханты-Мансийска покинул город. Последний раз, как утверждают источники агентства, он был замечен в Тюмени. На сегодняшний день его точное местонахождение неизвестно.

Связаться с Букариновым на момент подготовки материала не удалось — оба мобильных телефона строителя были отключены.