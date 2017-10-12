Уральский завод потратил 5 миллиардов на воду и чистый воздух

09:12 12 октября 2017 0

Так выглядит панорама модернизированного предприятия Фото: Северский трубный завод

Росприроднадзор определился с делегатами, которые поедут на Всероссийский конгресс экологов (состоится в декабре 2017 в Кремле). В состав делегации от Свердловской области вошли работники Северского трубного завода — предприятия, которое полностью изменило экологическую ситуацию в родном городе. Как это было — в материале «URA.RU».

Заводские трубы, из которых вылетает густой дым, оранжевое небо и багровые облака, сажа и копоть в воздухе — типичная картина уральского города, где есть металлургическое производство. Не самая лучшая экология раньше была и в Полевском Свердловской области. Но за последние 5-10 лет ситуация в городе изменилась кардинально: люди привыкают к чистому воздуху и хорошей воде. Организатор «экологической революции» — Северский трубный завод (входит в Трубную металлургическую компанию). Но для этого трубникам пришлось перестроить всю технологию.

Бесцветный дым

Установка внепечной обработки стали «печь-ковш». 2002 год Фото: Пресс-служба СТЗ

Первым этапом модернизации стал запуск (еще в 2002 году) установки внепечной обработки стали «печь-ковш» (в которой сталь после печи или мартена доводится до нужного химического состава). Печь-ковш оснастили современной системой газоочистки, с эффективностью в 99 процентов. Но главным мероприятием модернизации стала замена (в 2008-м) мартенов на современную дуговую электросталеплавильную печь производства фирмы SMS DEMAG. По словам экспертов, даже без фильтров печь была бы почти безопасной для атмосферы.

Вместо мазута она сжигает газ, причем без кислорода — сам «выхлоп» получается в разы чище. «Или четыре мартеновских печи, из труб которых вырывались клубы рыжего дыма, или одна 40-метровая труба, из которой выброс даже не виден, — говорит начальник экологической службы Северского трубного завода Вячеслав Ульман. — Мы почти полностью ушли от диоксидов азота, серы». То, что все-таки остается в выбросе, проходит через систему из 5000 рукавных фильтров, которые улавливают 99% вредных веществ. В итоге в трубу уходит практически чистый теплый воздух.

Система газоочистки печи-ковша SMS DEMAG, эффективность более 99% Фото: предоставлено пресс-службой СТЗ

Параллельно с заменой мартенов (их остановили в январе 2009-го) на заводе модернизировали участок обжига известняка. Он дополнен современной, так называемой циклонной системой газоочистки, в которой вся твердая составляющая (пыль, взвесь) за счет центробежной силы оседает на стенках циклона и сползает вниз, а в трубу выходит очищенный газ.

После модернизации сталеплавильного производства заводчане взялись за следующий производственный этап — прокат: новый трубопрокатный стан оснастили современной двухступенчатой системой газоочистки немецкой фирмы VENTI OELD (установлена в 2015 году — ее эффективность оценивается в 98%). «Система состоит из сухой (с помощью рукавных фильтров) и мокрой очистки», — объясняет Вячеслав Ульман.

В результате всех мероприятий выбросы вредных веществ в атмосферу удалось сократить в три раза. Горожане признаются, что дышать стало ощутимо легче.

Дуговая электросталеплавильная печь производства фирмы SMS Demag производительностью до 1 млн тонн стали в год, 2008 год Фото: предоставлено пресс-службой СТЗ

«Я жил на улице Октябрьской, рядом с заводом, и когда работал мартен, поднимались клубы ржавого дыма, все это попадало в квартиры, оседало на подоконниках, — рассказал „URA.RU“ житель Полевского Илья. — Сейчас этого не стало — воздух чистый».

Профессионалы же замеряют выброс вредных веществ приборами. «Жилой сектор находится буквально в 100 метрах от наших цехов, и мы при модернизации, еще на стадии проектирования, учитывали близость жилья, — рассказывает Ульман. — У нас в жилой зоне расположен стационарный пост, и мы четыре раза в сутки измеряем качество атмосферного воздуха. Мониторинг показывает, что ни по одному из загрязняющих веществ мы сегодня не превышаем установленных нормативов».

Завод выпивает 10 «прудов»

Кроме снижения вредных выбросов в атмосферу Северский трубный проделал огромную работу по очистке используемой на предприятии воды.

Непрерывный стан оснащён системами мокрой и сухой газоочистки. Общая эффективность составляет 98%. Поставщик оборудования Venti Oeld Германия. Стоки мокрой газоочистки проходят многоступенчатую очистку и возвращаются в технологию Фото: Пресс-служба СТЗ

«Металлургия — не только энергоемкое, но и водоемкое производство, — объясняет эколог завода. — Все технологические агрегаты необходимо охлаждать, поэтому требуется очень много воды. Наше годовое потребление оборотной воды — порядка 120-ти миллионов кубометров. Для сравнения: расположенный по соседству Северский пруд имеет объем 12 миллионов кубометров в год. Если бы не было оборотных систем, нам бы пришлось десять таких прудов выкачивать ежегодно».

Различных систем оборота технологической воды на заводе — около двух десятков: вся эта вода, проходя очистку, возвращается обратно в производство. Очистные сооружения абсолютно новые: станция водоподготовки для сталеплавильного производства была запущена в эксплуатацию в 2008 году, а блок очистных сооружений непрерывного стана — в 2014-м: до конца года в составе БОС будет реализована технология так называемого «нулевого сброса» на финишной доочистке.

Сброс технологической воды в канализацию все-таки есть, но, благодаря модернизации, его становится все меньше: если раньше соотношение промышленных сточных вод (с завода) и хозяйственно-бытовых вод (текут из города) было 50 на 50, то сегодня — 35 на 65: объем сбрасываемых предприятием сточных вод снизился более чем в два раза.

Городские очистные сооружения, кстати, находятся на балансе предприятия, как и «Маяк» — станция подготовки питьевой воды для города: так сложилось с исторически, и завод выполняет эту социальную миссию.

«Забор ведем с реки Чусовой, — рассказывает Вячеслав Ульман. — Очищаем воду и подаем ее населению: на выходе она соответствует всем нормам».

Запуск в эксплуатацию объектов водоподготовки, 2008 г. Фото: Пресс-служба СТЗ

В объекты водоснабжения и водоотведения для города компания также вкладывает немалые средства: например, сейчас идет модернизация станции водоподготовки — к трем действующим блокам скоро добавится четвертый — абсолютно новый. А сооружения повторного использования воды (СПИВ) уже введены в действие, позволяя экономить до четырех млн кубометров воды в год.

Наконец, реконструируются и сооружения очистки хозбытовых сточных вод (завод принимает все стоки с северной части города). «После станции аэрации хозбытовые сточные воды соединяются с промышленным стоком и попадают на САБО — станцию аэробиологической очистки, — рассказывает Вячеслав Ульман. — Там происходит очистка стока с помощью растительности, для которых загрязнения являются питательной средой: растения очищают воду».

Пять миллиардов — не предел

Усилия заводчан оценили региональные и федеральные власти. «Проект реконструкции сталеплавильного производства, реализованный на СТЗ, был признан лучшим экологическим проектом года с присвоением компании ТМК Диплома лауреата в номинации «Экологическая эффективность экономики», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе завода.

Северский трубный завод модернизирует станцию аэробиологической очистки сточных вод Скриншот: с презентации пресс-службы СТЗ

Главная же оценка этим достижениям была дана во время визита на завод три года назад Дмитрия Медведева, вместе с которым приезжал министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Донской. То, что сделано на Северском трубном, в правительстве назвали одним из лучших технических достижений. В 2016 году было подписано четырехсторонне соглашение (федеральное Минприроды, Росприроднадзор, правительство области и ПАО «ТМК») о взаимодействии для проведения в 2017 году экологических мероприятий в рамках Года экологии (сумма затрат — 0,7 млрд рублей).

Между Северским трубным заводом и областным правительством заключено соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, сумма которого — 2,19 млрд руб. (объем затрат на реализацию мероприятий соглашения на 01.07.2017 составил 1,3 млрд). В эту программу входят модернизация переработки шлаков, организация стационарного поста автоматизированного контроля на полигоне твердых отходов, внедрение системы оборотного водоснабжения, реконструкция станции питьевого водоснабжения «Маяк» и многое другое.

Итоги экологической модернизации на СТЗ: сброс сточных вод от производства уменьшился в два раза, забор технической воды — в 3 раза, вредные выбросы в атмосферу — более чем в 3 раза Скриншот: с презентации пресс-службы СТЗ

Всего же за последнее десятилетие СТЗ затратил на обеспечение экологической безопасности около 5 млрд рублей. Впрочем, заводчане не намерены останавливаться на достигнутом: в 2018 году завод намерен сертифицироваться по новой версии ISO 14001, организовать систему мониторинга эмиссии парниковых газов, до 2019 года подготовиться к переходу российской экономики на технологическое нормирование на основе наилучших доступных технологий (НДТ).

«Эти технологии будут закреплены в качестве критериев для всей промышленности, — поясняет Вячеслав Ульман. — Политика государства будет направлена на то, чтобы предприятия переходили на использование этих наилучших доступных технологий. Будет включаться финансовый механизм: у тех, кто соответствует нормам НДТ, будут налоговые льготы, повышены нормы амортизации, более низкие ставки по плате за негативное воздействие на окружающую среду».

За те технологии, которые уже применяются на Северском трубном, заводчане не переживают. «Перед началом реконструкции предприятия мы оценивали все наилучшие технологии, которые существовали на тот момент в Европе, — говорит эколог СТЗ. — Например, сегодня мы имеем один из самых лучших сталеплавильных комплексов в мире, один из двух самых современных трубопрокатных станов в России. Мы считаем, что обеспечили себя наилучшими доступными технологиями лет на 20—30 вперед. Что будет дальше — посмотрим».