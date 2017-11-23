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Главные новости Пермского края
12:50  23 ноября 2017 0

Переписка мэрии Перми с Навальным удивила многих. Даже Питер

Блогер приедет в Прикамье 24 ноября. И чиновники его ждут со всей теплотой. СКРИНЫ
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Пермские чиновники так терпимы к сторонникам Алексея Навального, что это поражает даже ПетербургФото: Николай Бастриков © URA.RU

Мэрия Перми удивила интеллигентностью общения с представителями блогера Алексея Навального: накануне питерское агентство «СПб Медиа» опубликовало копии переписки горадминистрации с заявителями митинга. Удивительна сама тональность письма. «Уважаемый Алексей Анатольевич! Администрация города Перми получила информацию из социальных сетей, что 24. 11. 2017 г. Вы планируете прибыть в наш город с целью проведения публичного мероприятия. Обращаемся к Вам с просьбой оказать влияние на организаторов публичного мероприятия с Вашим участием в Перми».

Пермская мэрия уговаривает Навального согласовать акцию…
Скриншот с spb.media

Поводом для письма стала юридическая коллизия: организаторы приезда Навального проводят встречу с его поклонниками около дома №77 по улице Уральской. Получив разрешения от владельцев жилплощади, они трактуют площадку, как частную территорию, и для мероприятия на ней одобрение властей не требуется. Власти же считают иначе: любое массовое мероприятие должно быть организовано безопасно с уведомлением всех ответственных служб (скорая помощь, полиция и т. п.), а значит организаторы обязаны уведомлять мэрию, как координирующую структуру. В настоящий момент уведомление в мэрию не направлено.

«Проведение несогласованного мероприятия, как и любой массовой акции, несет риски для участников, т. к. представители власти и органов правопорядка не будут иметь возможности в полной мере обеспечить безопасность участников. Вся ответственность за возможные риски для участников мероприятия ложится на организаторов несогласованного мероприятия», — напоминают в администрации.

Блогер Николай Камнев, опубликовавший материалы, замечает нестандартность подхода мэрии Перми. Он напомнил, что в начале октября в Питере полиция задержала в штабе несколько сторонников Навального, чтобы разъяснить недопустимость призывов к несанкционированному митингу: «Помогло частично: мероприятие состоялось и — не более того. Школьники и им подобные по интеллектуальному развитию походили по Марсову полю, вдоль «Галереи», по Невскому. Самые одаренные умудрились получить по 250 тысяч рублей штрафа.

…, но оппозиционеры не идут на диалог
Скриншот с spb.media

Скажу сразу, что вариант нашего города у «навальнят» считается традиционно жестким. Потому они пытаются теперь парализовать работу власти количеством уведомлений о митингах. Недавно подали их коло шести сотен, даже чуть больше. Но власть этим парализуется слабо: выдали столько же отказов (перенесли место) и — продолжайте готовиться.

А вот пример из Перми. Администрация ведет активную переписку с Навальным (смотрите скришоты в документах), очень благожелательную, и просит его все же прислать официальные документы на митинг, но он явно игнорирует такое внимание. «Пермская школа» работы власти опровергает тезис про то, что «власть ущемляет Навального»: вон они, слуги режЫма, сами ему пишут, Алексей Анатольевич, давайте сделаем все правильно. Увидели в соцсетях что вы митинг планируете — давайте узаконим… А в ответ — тишина».

Сотрудник пермского штаба Навального Сергей Ухов подтвердил факт получения письма, на которое еще не успел ответить.

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