Пермские дольщики стали жертвами погони за хорошей статистикой

14:59 28 ноября 2017 0

Обманутые дольщики митингуют по всей стране. Но, оказывается, во многих случаях они изначально связались с мошенниками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Попытки «раздуть» показатели строительства жилья обернулись для Пермского края появлением долгостроев и большой протестной группы дольщиков. Однако далеко не все проблемные объекты связаны с экономическими трудностями застройщиков. Как оказалось, некоторые бизнесмены в принципе не собирались строить дома и просто «уводили» деньги пермяков в свои карманы.

В конце 2010 года ООО «СтройСфера» получило участок земли по адресу ул. Толмачева, 15 (почти 150 дольщиков) под строительство 18-этажного дома. Первоначально планировалось, что дольщики получат свои квартиры 30 октября 2012 года.

Пермяки надеялись заселиться в 18-этажный дом еще пять лет назад Фoто: «URA.RU»

Параллельно начиналось строительство 19-этажного дома по адресу ул. Челюскинцев, 23 (более сотни дольщиков) — разрешение на возведение здания ООО «ПермГражданСтрой» получило в июне 2011 года. Окончание строительства было запланировано на 31 января 2013 года. Оба дома на сегодняшний день недостроены.

В инспекции государственного строительного надзора Пермского края «URA.RU» рассказали, что еще в 2012 году состоялись внеплановые проверки обоих застройщиков. Оказалось, что фирмы напрямую связаны друг с другом. Бизнесмен Сергей Мокрушин был поручителем «СтройСферы» и некоторое время являлся учредителем и директором «ПермГражданСтроя». Потом у него появились также фирмы «ПермГражданСтрой-Риэл», «ПермГражданЛизинг», «Кондратово-Девелопмент» и юридическое лицо, зарегистрированное на Виргинских островах.

Проверка выявила нецелевое использование со стороны «СтройСферы» более 100 млн рублей (а это средства дольщиков). Деньги были пущены якобы на предоставление займов Мокрушину, в результате чего у застройщика образовалась крупная задолженность. Кроме того, оказалось, что средства дольщиков были привлечены через посредника — выше упомянутые «ПермГражданСтрой-Риэл» и «ПермГражданЛизинг». Деньги накапливались на счетах этих фирм, а застройщику не поступали. А сам Мокрушин заключил со «СтройСферой» договор денежного займа и получил 18 млн рублей.

19 этажей по улице Челюскинцев, 23 дольщикам придется достраивать самим Фото: «URA.RU»

Все действия застройщика свидетельствуют о том, что изначально он и не планировал достраивать 18-этажный дом по улице Толмачева, 15. «Материалы проверок направлялись в правоохранительные органы, но следовал отказ в возбуждении уголовного дела, потому что на тот момент не было потерпевших», — говорят в инспекции.

Однако в августе 2013 года полиция все же возбудила дело. «СтройСфера» после вывода средств вполне ожидаемо прекратила деятельность. Силовики сумели «размотать» цепочку махинаций. В этом году директор компании Михаил Пьянков за преднамеренное банкротство был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей.

Во втором случае (19-этажный дом по улице Челюскинцев, 23) также оказалось, что деньги дольщиков использованы не по назначению. Это опять же займы Сергею Мокрушину, взаимозачеты за работы на других объектах, а также оплата работ и услуг, не связанных со строительством дома.

О Сергее Мокрушине, скрывшемся с деньгами пермских дольщиков, известно, что он сегодня находится в международном розыске, поскольку является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Компания «ПермГражданСтрой» (как и «СтройСфера») прекратила деятельность — сначала была введена процедура наблюдения, а затем конкурсное производство. Где скрывается бизнесмен, оставивший без денег порядка 250 дольщиков, неизвестно. Оба дома будут достраивать за счет дополнительных заемных средств при поддержке регионального правительства (им полагаются субсидии).

Источник, знакомый с ситуацией в строительной отрасли, отмечает, что в предыдущие годы пермское правительство гналось за высокими показателями ввода жилья, поэтому одобряло и весьма сомнительные проекты: «На многое закрывали глаза — документацию, целесообразность проекта, качество материалов.

Звучала лишь идея, что нужно строить как можно больше жилья. И некоторые бизнесмены воспользовались ситуацией и «увели» сотни миллионов рублей. В итоге Пермь получила массу долгостроев и протестную группу дольщиков».

Ранее «URA.RU» уже рассказывало о пермском бизнесмене Алексее Лобанове, след которого обнаружился в историях ряда проблемных объектов, включая скандально известный Первый Пермский микрорайон. И сейчас предприниматель реализует проект в деревне Паздерино — здесь в рамках программы «Жилье для российской семьи» должны быть построены шесть трехэтажных домов (490 квартир). Срок действия разрешения на строительство истекает 27 мая 2018 года.

Заведомо недобросовестного застройщика проверить можно, но полностью исключить риски в долевом строительстве не получится — отмечает юрист Фонда содействия ТСЖ, член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Шестаков. «На первоначальном этапе можно выяснить нюансы относительно права на земельный участок. Но существуют и экономические факторы, поэтому абсолютных гарантий, что дольщик получит свою квартиру, нет. Я всегда рекомендую не вкладывать в долевое строительство последние деньги, а тем более — не брать на это кредиты», — добавил собеседник.