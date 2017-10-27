04:58 27 октября 2017 0

В Прикамье вступил в силу закон о поддержке обманутых дольщиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Прикамье обманутым дольщикам помогут деньгами из краевого бюджета. Согласно инициативе местных законодателей, замороженные объекты будут достроены, а расходы обманутых жильцов частично компенсированы.

«Средства будут выделяться из бюджета края для целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив для оплаты стоимости достройки многоквартирного дома», — говорится в сообщении краевого Заксобрания.

На субсидии смогут рассчитывать жители Пермского края, имеющие постоянную регистрации на его территории и входящие в состав жилищного кооператива. Сами кооперативы, в свою очередь, пройдут государственную экспертизу, сообщает «59.ру»

Размер финансовой поддержки будет зависеть от площади жилого помещения. По действующим нормам это 33 квадратных метра для человека, который проживает один. 42 квадратных метра на семью из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, если их три или больше.