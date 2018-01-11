Свердловской областью можно управлять по-модному, через Instagram

10:10 11 января 2018 0

Губернатор вернется к работе в пятницу, а глава его администрации сделает это на день раньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работу свердловского правительства третий день сложно назвать полноценной. Губернатор Евгений Куйвашев и еще три члена его кабмина до пятницы, 12 января, находятся в отпуске. По информации «URA.RU» на рабочих местах отсутствуют министр строительства Михаил Волков, министр промышленности Сергей Пересторонин, директор Госжилстройнадзора Алексей Россолов.

Андрей Соболев в этом году начал работать одним из первых в кабмине. Недаром попал в кадровый резерв президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злые языки коллег записали было в «отсутствующие» и вице-губернатора Азата Салихова, но тот сам помешал сплетне сложиться, уточнив, что «уже два дня на рабочем месте». С началом работы первого вице-губернатора и главы обладминистрации Владимира Тунгусова прозрачности гораздо меньше: близкие к чиновнику источники заверяют, что он «уже отдает поручения и точно в области», но за присутствие его непосредственно на рабочем месте поручиться не готовы. «Завтра [11 января] будет точно», — поделился информацией высокопоставленный источник в кабмине. Пока же за главного в регионе — первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

«Кабинет министров, как вы его называете, работает в соответствии с утвержденным планом», — ответил на вопрос о неполноценном рабочем режиме правительства директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Пока отдельные члены кабмина и глава региона отсутствуют, вышедшие на работу их коллеги в коридорах и курилках (да, они все еще остаются на своих местах) обсуждают сразу две злободневные темы. «Пока входим в курс дела — в основном все о том, кто где сейчас догуливает отпуск. Рекомендации дали всем, чтобы строго в России были — чего, думаете, губернатор в Ессентуки поехал? А вот все то же. И декларации обсуждаем, где про детей добавили [с этого года чиновников обяжут указывать в налоговых декларациях места обучения детей]», — рассказал едва появившийся на рабочем месте областной чиновник.

Пересторонин (слева) и Волков (справа) все еще не вышли на работу. А Смирнов (в середине) может похвастать первым в году релизом про себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судя по рассылаемым департаментом информационной политики (ДИП) региона сообщениям, в работу погрузились пока только три министра (Николай Смирнов, Андрей Соболев и Леонид Рапопорт) и губернатор. Последний, даже отсутствуя на рабочем месте, согласно релизам, уже активно «утверждает» и «объявляет». Не меньше активности у главы региона на его странице в Instagram — фотографии под актуальными постами, правда, прошлогодние. Первым сообщением 2018 года в фотоблоге глава региона отметил три важнейших события на будущий год: выборы президента РФ в марте, ЧМ-2018 летом и решение по заявке Екатеринбурга на Экспо-2025 в ноябре. Вторым постом Куйвашев рассказал о планах выбрать директора Шарташского лесопарка через открытый конкурс.

Хотя в ДИПе и заверяют, что глава региона начнет работу уже в эту пятницу — официальный график заполнен только со вторника, 16 января. В этот день, в 12:00, в парке «Россия — моя история» состоится пресс-конференция, которая даже имеет условно рабочее название «Старт года». А уже на 16:00 запланирован ежегодный «Бал прессы». В среду главу региона ждет встреча с почетными гражданами Свердловской области.

Заседание свердловского правительства, согласно предварительному графику, намечено на четверг. Тем не менее в администрации главы региона не исключили его переноса на понедельник, 15 января. Тогда 18 января состоится простое оперативное совещание регионального правительства. Министры, которые уже находятся на рабочих местах, на вопрос о готовности к предстоящему в понедельник заседанию просто присылают забавное видео — в ролике три совы, поочередно моргая, смотрят на оператора. Повестку совещания до членов кабмина пока не доводили.

Видео: Ответ члена кабмина на вопрос: «Готовы ли вы к заседанию правительства в понедельник?»

В числе официально приступивших к работе (и отмеченных в релизах) чиновников оказался и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев. Судьба чиновника в этом году, в отличие от конца 2017-го, уже не вызывает бурного интереса у коллег. Отчасти из-за отсутствия беспокойства — тот факт, что главный щеголь свердловского кабмина не пропадет, сегодня подтвердил официальный сайт Кремля, включивший 39-летнего Соболева в числе 143 человек в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России.

Впрочем, нахождение в резерве не обеспечит Андрею Соболеву достойного трудоустройства в ближайшей перспективе. С прошлого года чиновнику прочат отставку, а в СМИ даже назвали фамилию преемника — им станет проректор по общим вопросам и режиму УрФУ Василий Козлов. Сегодня инсайдеры рассказали о том, что Соболеву прочат место в том же УрФУ, но на должности значительно более низкой.

«Его могли сделать проректором по международным связям. Но должность была упразднена с уходом [Максима] Хомякова во ВШЭ [Высшую школу экономики]. Так что Соболеву светит начальник отдела по международке —и не выше», — объяснил осведомленный источник в вузе.