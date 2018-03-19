Новую мишень губернатора Кокорина увидела вся Курганская область

05:11 19 марта 2018 0

Алексей Кокорин подтвердил свой статус, и получил наглядное подтверждение своего мнения о руководстве Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганской области удалось достойно завершить выборную кампанию, оптимистичное предсказание главы Зауралья Алексея Кокорина о том, что явка в регионе превысит общероссийскую, сбылось, однако результатом губернатор не слишком доволен.

Зауральцы стабильно проявляют интерес к выборам президента

Явка в Курганской области, после обработки более 80% голосов, составила около 61%. Владимир Путин набрал 73%, за его ближайшего преследователя — кандидата от КПРФ Павла Грудинина — проголосовало около 13% зауральских избирателей. Эти данные уже вряд ли существенно изменятся.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию в регионе, удалось мобилизоваться и отстоять статус-кво, — отмечает политтехнолог Дмитрий Ковалев. — Вызовы перед Курганской областью стояли действительно серьезные, поскольку небогатому аграрному региону трудно соперничать с имеющими гораздо более развитую экономику соседями по УрФО».

Ситуацию усугубило давление со стороны Минфина России, который из-за значительного долга регионального бюджета потребовал пойти на ряд непопулярных мер.

В частности, стопроцентная оплата коммунальных выплат бюджетникам была заменена на фиксированную выплату, что вызвало недовольство педагогов. Сказалось на настроениях базовой части электората — сельском населении и падение цен на зерно, в результате чего рекордный урожай зерна обернулся не благом, а чуть ли не бедствием для аграриев.

Сергею Руденко (слева) придется отвечать за плохой результат Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В этих условиях многие предрекали кандидату от коммунистов Павлу Грудинину в Зауралье большой успех. Тем более, что коммунистам удалось активно включиться в информационную повестку и «оседлать» резонансные в регионе темы. В начале января после жалобы КПРФ были аннулированы подписи, собранные за Владимира Путина на одном из Курганских заводов. К коммунистам примкнули активисты «Антиуран-Курган», которые протестуют против добычи урана в Звериноголовском районе. Также КПРФ поддержало протесты учителей, которые требуют вернуть льготы.

Однако возвращения Зауралья в «красный пояс» не произошло. «Мы были в „красном поясе“ потому что люди голосовали против Ельцина, а не из-за того, что им нравился Зюганов», — объяснил бывший вице-губернатор Курганской области Александр Бухтояров былой успех коммунистов в регионе.

Популярность Владимира Путина в Зауралье выросла

Многие наблюдатели связывают успешную кампанию региона с работой вице-губернатора Вадима Шумкова. «Он старался к каждому району найти свой подход, это позволило даже с ограниченными средствами достичь максимально возможных результатов», — оценил в разговоре с агентством собеседник, знакомый с работой штаба Путина в Зауралье.

Стоит отметить, что выборы президента при этом всегда пользовались стабильным интересом у жителей региона. Правда, явка в Зауралье лишь в 2000 году превысила среднее по стране значение (71% против общероссийских 68,6%). Самый низкий показатель явки на выборах первого лица РФ зафиксирован в 2004 году — тогда на выборы в Курганской области пришло 63% избирателей. На этот раз явка не слишком отличается от общероссийской, и эксперты не прогнозируют в этой связи каких-либо серьезных проблем для главы региона. «Цифры не настолько выдаются из ряда, чтобы за этим последовали какие-то санкции», — отметил эксперт, пожелавший остаться неназванным. Впрочем, по его мнению, оргвыводы все же будут сделаны.

Перед голосованием большие опасения вызывала активность избирателей в Кургане.

Для привлечения внимания избирателей здесь в день голосования провели рейтинговое голосования по проектам «Комфортная городская среда». Кроме того, в непосредственной близости от участков проходил фотоконкурс «ГолосПлюс», рассчитанный на молодую аудиторию. Победителям акции пообещали вручить смартфоны. Однако если в Шадринске процент не слишком выбился из общих показателей по региону, то Курган явно отстал.

«По динамике видно, что горожане активно голосовали до 15:00, это так называемые „мобилизованные“ избиратели (бюджетники и другие лояльные к власти), а вот после этого идет спад — это недоработка вяло проведенной кампании»,

— отмечает социолог Сергей Ширяев, знакомый с ситуацией в регионе.

Наблюдатели ожидают, что в 2018 году внимание областной власти будет приковано к Кургану и для его руководства закончится период «вольницы». «Курганские градоначальники привыкли, что все серьезные трудности за них решает область, сами же они успешно уклоняются от решения многих наболевших проблем, которые в итоге тянут вниз всю область, — отметил один из курганских политиков на правах анонимности. — Думаю, результат этих выборов, наконец послужит необходимым пинком, который придаст им ускорения». Собеседник агентства напомнил, что в 2019 году заканчивается не только первый срок губернатора Алексея Кокорина (который результатами президентской кампании подтвердил, что контролирует вверенную ему территорию), но и полномочия Курганской думы и главы Кургана Сергея Руденко.