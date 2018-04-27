Помощнику Путина показали, кто есть кто в пермской политике

21:50 27 апреля 2018 0

Для Николая Цуканова (справа) визит в Прикамье точно не стал скучным. Ну, а Максим Решетников получил от глав территорий аплодисменты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Разговор с элитой Прикамья получился и веселым, и строгим одновременно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Визит в Пермский край помощника президента, бывшего главы Калининградской области Николая Цуканова обещал стать праздником для элиты Прикамья. Но в итоге прозвучали серьезные упреки в адрес глав территорий. Сценарий развернувшейся административной реформы, как оказалось, вызывает вопросы на федеральном уровне.

На совет муниципальных образований ежегодно собирается политическая элита Прикамья: глава региона, руководители территорий, депутаты Госдумы и Заксобрания, представители муниципальных парламентов. Сегодня, 27 апреля, съезд прошел по традиции в селе Усть-Качка, знаменитом по двум причинам. Во-первых, здесь находится популярный курорт, приватизированный в 90-е годы с очевидными нарушениями закона. Во-вторых, село прозвали «зоной беззакония», поскольку местные жители лишились возможности оформить в собственность свое жилье (в результате все той же приватизации).

Сергей Клепцин (справа) был рад видеть каждого Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Площадкой для съезда стала как раз территория курорта. Повсюду дорогие автомобили. В прошлом году было тепло и солнечно, поэтому мероприятие напоминало кинофестиваль — нарядно одетые политики прогуливались вдоль Камы. На сей раз погода выдалась дождливой, поэтому большинство гостей спешили в зал пленарного заседания.

На входе всех встречал, приветствовал, обнимал председатель комитета Заксобрания по социальной политике Сергей Клепцин, который был соперником Решетникова на праймериз в прошлом году. Внимательно за всеми наблюдал заместитель министра строительства Константин Захаров, которого многие знают в первую очередь как политтехнолога. Тут же некоторые депутаты Заксобрания искали, где бы покурить. Смеющихся и дымящих мужчин в элегантных костюмах с любопытством разглядывали молодые мамы с колясками, вышедшие на прогулку. Не угадаешь, кто появится следующим — то BMW проедет, то трактор.

Геннадий Тушнолобов отнюдь не утратил связь с пермскими элитами Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Большой интерес вызвало появление бывшего главы правительства Геннадий Тушнолобова — нынешнего председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Прикамья. Очевидно, что он по-прежнему является авторитетом для элит. Вокруг экс-премьера сразу образовалась толпа, начались разговоры о том, кто в сегодняшнем правительстве работает хорошо, а кто не очень.

Вице-премьер Роман Кокшаров прибыл на микроавтобусе с депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым. Казалось, что чиновник чем-то озадачен. А вот парламентарий как всегда выглядел свежо и с удовольствием всех приветствовал. На белом авто появился глава Перми Дмитрий Самойлов — абсолютно спокойно со всеми поздоровался и направился в зал.

За внешним видом Валерия Сухих тщательно следят другие депутаты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

По приехавшему спикеру Заксобрания Валерию Сухих сразу стало понятно, что он в отличном настроении. И он тоже обратил на себя внимание других гостей — все с удовольствием его приветствовали. А депутат и олимпийский призер Александр Третьяков даже отряхнул костюм спикера от пыли.

Ждали уже только губернатора, в фойе раздался вопрос, не приехал ли еще Решетников. «Его все и ждут, и вы том числе», — ответил один из сотрудников. И действительно, несколько минут спустя появился Mercedes с «мигалкой» на крыше. Максим Решетников быстро вышел из машины и направился в зал. «Уйдите все с прохода!» — нервно прозвучало из уст одного из сотрудников.

Максим Решетников работает уже больше года, но быстрый темп сохраняет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В прошлом году «гвоздем» программы был новый губернатор. А на этот раз приехал помощник президента, еще и по вопросам местного самоуправления — острым для Пермского края — Николай Цуканов. Зал не скрывал интереса к визиту. Ведь как раз в Пермском крае бурно идет административная реформа в виде объединения территорий. Почти готовы новые городские округа: Краснокамск, Чайковский, Оханск, Кизел, Гремячинск, Горнозаводск и Соликамск.

Началось все со вступительного слова председателя совета муниципальных образований — главы Пермского края Александра Кузнецова. Со звуком возникла какая-то неполадка. «Даже микрофон не выдержал напряжения!» — прокомментировал Кузнецов.

Среди гостей съезда оказались также депутат Госдумы Виктор Кидяев, который является президентом общенационального конгресса муниципалитетов, и делегации от разных регионов. Когда собравшимся указали на гостей из Крыма, раздались бурные аплодисменты.

Очевидно, Николай Цуканов и Валерий Сухих уже нашли общий язык Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слово предоставили Николаю Цуканову. «К своему стыду я здесь первый раз. Но думаю, не в последний», — сказал помощник президента. Он сообщил, что накануне губернатор и мэр устроили ему экскурсию по Перми «с любовью и четким пониманием проблем». А дальше разговор стал серьезным. Цуканов отметил, что сегодня необходимо разобраться, насколько вообще эффективны муниципальные власти. «С губернатора за все спрашивают жители и президент. А сам он не всегда может спросить с главы муниципалитета», — строго сказал Цуканов. Публика внимательно слушала, многие что-то записывали.

Помощник президента подчеркнул, что неправильно, когда по всей стране происходит объединение в городские округа, а села как бы становятся частью городов (возможно, следует создавать сельские округа). А в Прикамье реформа идет именно по этому пути. Решетников поднял глаза на выступающегои покивал головой.

Александр Кузнецов потребовал аплодисменты для губернатора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Александр Кузнецов в своем длинном докладе предложил поблагодарить аплодисментами губернатора за выделение на ремонт дорог 4,3 млрд рублей. «Наконец-то стали избавляться от такого бездорожья!» — заметил Кузнецов (которого многие помнят как горячего сторонника прежнего главы региона Виктора Басаргина). Максим Решетников, выглядевший подуставшим, в своем выступлении сообщил, что в этом году на дороги местного значения будет выделено пять млрд рублей, и получил вторую порцию аплодисментов.

Наблюдатели отметили любопытную деталь. Цуканов и сидевший слева от него Валерий Сухих постоянно о чем-то непринужденно беседовали. Гость даже налил воды спикеру Заксобрания. Лишь изредка помощника президента отвлекал губернатор. Ну, а Сухих успевал поговорить и с новым и. о. главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю Сергеем Половниковым. Очевидно, что влияние Сухих в Прикамье вопреки прошлогодним прогнозам как минимум не падает.

Длинные доклады склоняют публику ко сну Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Главы в своих выступления жаловались на проблему безнадзорных животных, штрафы ГИБДД, отсутствие внимания к культуре и денег на содержание пожарных машин. Причем выступления сельских глав были довольно жесткими.

В режиме вопрос-ответ с Цукановым говорили о стимулировании объединившихся территорий, необходимости посчитать, какой объем средств необходим на исполнение муниципалитетами всех полномочий. Помощник президента явно рассердился и намекнул, что главам неплохо было бы самим поработать и разобраться сколько нужно денег. Цуканов отметил, что пермский губернатор «очень деликатный человек» в общении с руководителями территорий и добавил: «Глава муниципалитета — это не должность, это призвание».

После перерыва не все нашли в себе силы вернуться Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Случился и курьез. Публика в зале периодически дремала — очевидно, что многие главы ранним утром выехали в Усть-Качку. И в итоге раздался храп. «Не надо спать во время доклада губернатора!» — сделал замечание помощник президента.

В заседании объявили перерыв. Хедлайнеры съезда — Цуканов и Решетников — уехали. И ожидаемо ряды в зале поредели. Как и в прошлом году политики федерального и регионального уровня предпочли не участвовать во внутренних разборках глав муниципалитетов.