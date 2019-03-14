Владимир Путин встретился с самыми богатыми людьми страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крупный российский бизнес получил новые вводные от властей. На ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) — самой мощной лоббистской структуры — президент России Владимир Путин объявил, в какой сфере ждет взаимодействия с бизнесом. Речь не о социальной ответственности бизнеса и не о «нравственных налогах». Взаимодействие с государством обещает быть и прибыльным, и даже безопасным. Корреспондент «URA.RU» присутствовал при этом разговоре, и понимает, почему слушатели были внимательны — их хорошо подготовили к встрече с президентом.

Отель Ritz-Carlton с самого утра выглядел главной деловой точкой страны. А как еще назвать место полностью оцепленное полицией, до отказа набитое журналистами (журналист «URA.RU» оказался 126-м в списке СМИ на пять страниц) и самыми богатыми людьми страны?

Конферанс Александра Шохина традиционно был наполнен иронией Фото: kremlin.ru

Проведение съездов РСПП в Ritz-Carlton стало притчей во языцех: каждый год значительная часть репортажей посвящена тому, какая это неудобная площадка для таких собраний. И все равно очередное годовое собрание союз проводит в этом отеле.

Стоя в очереди, журналисты размышляли, зачем президенту, «к слову о цифровизации», вообще приезжать, если можно просто зачитать доклад с рабочего места по видеосвязи. Для участников съезда ответ был очевиден: «Может нам площадку просто поменять и не возникнет вопроса зачем всем мучаться. Но физическое присутствие важно, эмоция важна (их действительно будет предостаточно) и возможность задать вопросы президенту — дорогого стоит».

В первом ряду зала заседаний сидели самые влиятельные бизнесмены страны: Виктор Вексельберг («Ренова»), Дмитрий Пумпянский («Синара»), Алексей Мордашов («Северсталь»), Владимир Евтушенков («Система»), Андрей Костин («ВТБ» и пожалуй самая популярная персона этого дня), Анатолий Чубайс («Роснано») и многие другие.

Эльвира Набиуллина пришла в зал вместе с Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru

Выступая со вступительным словом глава РСПП Александр Шохин много времени уделил контрольно-надзорной деятельности, напомнив о «регуляторной гильотине» — в своем недавнем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин упоминал ее как средство борьбы с переизбытком госконтроля за бизнесом. Министр финансов России Антон Силуанов отчитывался о работе по реформированию поддержки бизнеса, и заверял, что работа правительства подчинена задаче ускорения темпов экономического роста.

«Мы создали основу, чтобы вы могли прогнозировать свою деятельность. […] Мы стремимся отменить все, что мешает развитию бизнеса и оставить все, что способствует развитию», — объяснял он. Выступавший следом вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил о необходимости «не допускать примитивного освоения бюджетных средств».

Конферанс Александра Шохина традиционно был наполнен иронией. Представляя министра экономического развития Максима Орешкина, он вспомнил: «Подоспели санкции и у нас был повод с участниками Валдайского клуба обсудить проблемы. Общий ответ вывели такой: надо радикально улучшать деловую среду. Будем радикально улучшать?» «Мы стараемся», — только и нашелся, что ответить чиновник.

Борис Титов сделал обстоятельную презентацию, но уж очень мелким шрифтом Фото: kremlin.ru

Представляя председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина Шохин напоминал: «У Алексея Леонидовича доклады обычно минут на 40. И мы не ограничиваем вас. Но нас подпирает протокол президента, так что имейте ввиду».

Но тот уложился ровно в половину времени — этого хватило для того, чтобы разбавить весь мед предыдущих спикеров.

Начав с того, что отток капитала из страны за первые два месяца 2019 года увеличился до 18,6 млрд долларов (это в 2 раза больше, чем за то же период в 2018-м), Кудрин рассказал о причинах отсутствия экономического роста: доля государства в экономике не уменьшается, а скорее растет, вложения в человеческий капитал и инфраструктуру не увеличиваются, качество госуправления следует повышать, да и госорганам стоит работать как единая команда, «сверяя свои усилия и темпы». Это уже не говоря про такие нюансы, как нужда страны в двух миллионах «айтишников» и в том, чтобы все топ-менеджеры говорили на современном английском.

Председатель Счетной палаты еще рассказал, что недавно был в Китае и наблюдал, как вручались госнаграды за достижения в экономическом развитии. Шохин предложил выбрать из собравшихся потенциального лауреата такой премии и Кудрин пристально посмотрел то ли на Виктора Вексельберга, то ли чуть дальше — на сидевших за ним и заметно напрягшихся делегата съезда Андрея Симановского и гостя Вячеслава Брозовского, но так никого и не назвал, хотя «нескольких кандидатов придумал».

Избранных бизнесменов позвали на закрытую встречу с президентом. Среди них оказался и один уралец — Дмитрий Пумпянский Фото: kremlin.ru

Все это было прелюдией перед выступлением президента. «Мы с вами встречаемся на этапе, когда разворачивается работа по реализации национальных проектов, планов инфраструктурного развития, — Владимир Путин сразу объяснил, что считает важным. — И вновь хотел бы подчеркнуть: бизнес — их непосредственный и важнейший участник. Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнёрство, на то, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей. И рост вашей конкурентоспособности будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации».

Президент признался, что видит «стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, участвовать в реализации национальной повестки». Выяснилось, что на встрече под руководством Александра Шохина и Антона Силуанова была рассмотрена почти тысяча проектных инициатив, что привело к появлению 250 инвестиционных заявок общим объёмом 12,1 трл рублей. «Речь идёт о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики и всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии и туризма. Это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом, и, естественно, они долгосрочные, с большим горизонтом», — описал их Владимир Путин.

Он назвал принципиальным обеспечение неизменности правил при реализации этих проектов, что позволит снизить риски инвесторов. «Все эти позиции нужно чётко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений. Обращаю также внимание на то, что следует принять дополнительные решения по режиму специального инвестиционного контракта, повысить эффективность этого инструмента, направленного на развитие в России уникальных прорывных технологий», — сказал президент.

Андрей Белоусов вместе с членами правительства был анонсирован, как почетный гость съезда Фото: kremlin.ru

По традиционному формату, после оглашения приоритетов власти, слово получают бизнесмены, озвучивающие проблемы своих отраслей. В этом году этот стаус был у участника списка богатейших людей России (в рейтинге Forbes №105, 1 млрд долларов) Захара Смушкина, владельца корпорации «Баркли» и девелопера Леонида Казинца и гендиректора компании «Еврохим» Игоря Нечаева. Они говорили об особых формах поддержки, о проблемах с кредитованием в банках, что негативно сказывается на работе девелоперов, и о необходимости обновить нормативную базу в части экологии.

Владимир Путин заверил, что у власти «общая задача увеличить инвестиции на 6-7%». Подтвердил, что проблема с банками — это «задача правительства продумать развитие, чтобы не было ограничений».

— Тут передают записки из зала, но я хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича… — начал Александр Шохин.

— Просит удалиться, короче, — улыбаясь прервал его Владимир Путин и попросил. — Александр Николаевич, а вы не рассердитесь, если я все-таки посмотрю записки?

— Я просто хотел отфильтровать, но вот уже не вышло, — замялся глава РСПП.

Владимир Путин выразил надежду на сотрудничество. Бизнес поддержал Фото: kremlin.ru

Глава государства развернул листок А4 и прочитал его.

— Есть конкретная просьба встретиться, — сказал Путин сворачивая и пряча записку.

— Весь зал здесь хотел бы с вами встретиться, — не смог сдержаться Шохин.

— Мы время от времени так и делаем, — парировал глава государства и, еще раз выразив надежду на совместную работу с собравшимся в зале бизнесом, удалился на закрытое совещание с избранными членами РСПП.

Провожал главу государства женский крик: «Вы лучший президент России, мы вас любим!»

А после состоялась закрытая встреча с группой участников большого собрания, о которой вы уже все знаете из сообщений телеграм-каналов.