22 июня 2025

МАГАТЭ сообщило о разрушениях на ядерных объектах Ирана

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Гросси заявил о готовности срочно выехать в Иран
Гросси заявил о готовности срочно выехать в Иран Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало повреждения на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе после ночных ударов, нанесенных США. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте организации. По данным МАГАТЭ, радиационный фон за пределами предприятий остался в пределах нормы.

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США... На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», — говорится в релизе агентства.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своей готовности незамедлительно отправиться в Иран для проведения переговоров со всеми заинтересованными сторонами, направленных на обеспечение защиты и сохранности иранских ядерных объектов. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе Тегерана в связи с ударами со стороны США, подчеркнул, что Москва категорически осуждает удары США по территории Ирана.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало повреждения на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе после ночных ударов, нанесенных США. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте организации. По данным МАГАТЭ, радиационный фон за пределами предприятий остался в пределах нормы. «Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США... На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», — говорится в релизе агентства. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своей готовности незамедлительно отправиться в Иран для проведения переговоров со всеми заинтересованными сторонами, направленных на обеспечение защиты и сохранности иранских ядерных объектов. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе Тегерана в связи с ударами со стороны США, подчеркнул, что Москва категорически осуждает удары США по территории Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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