Белгородская область подверглась жестоким атакам в годовщину Великой Отечественной войны: карта СВО за 22 июня

В годовщину Великой Отечественной войны Белгородская область подверглась массированным атакам с применением 87 боеприпасов и 42 дронов, в результате повреждены жилые дома и инфраструктура. Российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской областями и Крымом. Подразделения группировок «Запад» и «Восток» взяли под контроль населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР. Подробнее об СВО на 22 июня — в материале URA.RU.
Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ
За последние сутки украинские силы нанесли удары по шести районам Белгородской области, применив 87 боеприпасов и 42 беспилотника. В результате атак в Белгородском районе повреждены жилые дома, ЛЭП и промышленное предприятие. Системы ПВО сбили один из пяти атакующих дронов в этом районе, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале.
Наибольший удар пришелся на Краснояружский район, где было выпущено 59 снарядов и девять дронов. В Шебекинском округе повреждены грузовики, сельхозоборудование и коммерческий объект, тогда как в Валуйском округе пострадали объект связи и три частных дома.
Российские войска освободили Петровское и Перебудово
Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Петровское. Войска группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, также освободив село Перебудово, сообщает Минобороны РФ.
Российские ПВО отразили ночную атаку дронов
За ночь системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над тремя регионами России. Большинство целей — девять БПЛА — сбито над Брянской областью.
По одному дрону уничтожено над Смоленской областью и Крымом. Все атаки успешно отражены без последствий для инфраструктуры.
Системы противовоздушной обороны также перехватили и уничтожили три украинских беспилотника. Два воздушных аппарата сбиты над Белгородской областью, один — над Курской областью.
Артиллеристы «Днепра» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет орудия «Гиацинт-Б» 80-й мотострелковой бригады ликвидировал украинский пункт управления дронами на правом берегу Днепра. Цель была обнаружена беспилотником «Орлан-10» и поражена двумя точными выстрелами. В результате удара уничтожены транспортное средство и здание с операторами БПЛА, сообщает Минобороны России.
Огонь корректировался с помощью «Орлана-10», зафиксировавшего поражение цели. Командир дивизиона отметил профессионализм расчета, выполнившего задачу с минимальным расходом снарядов.
Обстрелы ДНР на горловском направлении
Украинские военные за сутки осуществили 10 атак на населенные пункты ДНР, применив 15 боеприпасов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений администрации республики.
В результате обстрелов пострадали два гражданских лица. Разрушений жилых домов и инфраструктурных объектов не зарегистрировано.
Российские FPV-дроны уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Операторы беспилотников группировки «Восток» ликвидировали украинские командные пункты БПЛА в районе населенного пункта Ялта. Точные удары нанесены после обнаружения позиций операторов противника воздушной разведкой.
ЗРК «Стрела-10М» той же группировки сбил несколько разведывательных дронов ВСУ. Среди пораженных целей — беспилотники Fury, Leleka-100 и Valkyrja.
Российские войска уничтожают украинские подкрепления на харьковском направлении
Российские военные регулярно ликвидируют украинские подразделения, перебрасываемые к Кутьковке и Тополям в Харьковской области. Особого продвижения на этом участке нет, так как основные силы сосредоточены на других направлениях, сообщает военный эксперт Андрей Марченко.
За неделю российские бойцы значительно улучшили позиции на линии соприкосновения. Он также рассказывает, что российские войска после освобождения Долгенького 18 июня продвинулись в направлении Редкодуба, установив над населенным пунктом огневой контроль.
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